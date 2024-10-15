Как сегодня выглядит Аида Николайчук - победительница "Х-Фактора", которая недавно в третий раз вышла замуж

Карьера Аиды Николайчук

Певица начинала свое творчество как бэк-вокалистка в одной из поп-групп в родной Одессе. Она училась в швейном колледже, а перед выходом на большую сцену работала старшим кассиром в магазине одежды.

Ее сольный путь начался с участия во втором сезоне программы "Х-Фактор". Тогда она попала в тренировочный лагерь, но не смогла одержать победу, выбыв во время выступления в "тройке".

Аиде Николайчук 42 года (фото: instagram.com/aidanikolaychuk)

Интересно, что во время кастинга Игорь Кондратюк и рэпер Серега, который сейчас поддерживает российскую агрессию, заподозрили певицу в использовании фонограммы из-за того, что ее голос звучал "слишком чисто". Чтобы развеять сомнения, Аида исполнила песню а капелла.

В третьем сезоне "Х-Фактора" Николайчук вернулась и одержала победу, став подопечной Игоря Кондратюка.

После завершения проекта одесситка подписала контракт с международной компанией Sony Music и представила свой первый сингл "На твоей планете". В том же году она провела первый концерт в родном городе, а также участвовала в Национальном отборе на "Евровидение 2014". Попытку попасть на международную сцену она потом повторила снова - в 2016 году.

Спустя год после сотрудничества с Sony Music Аида разорвала контракт и перешла в другую команду. Она также участвовала в певческом шоу в Японии, где тоже поразила зрителей своими вокальными способностями.

Певица сообщала о перерыве в творческой деятельности, но через некоторое время снова вернулась к музыке.

Аида Николайчук победила в 3 сезоне шоу "Х-Фактор" (фото: instagram.com/aidanikolaychuk)

Что известно о жизни Аиды Николайчук сегодня

В период полномасштабной войны Аида выехала в США. Олнако она продемонстрировала проукраинскую позицию: публиковала посты в поддержку Украины и призвала земляков сохранять боевой дух. Больше года назад Николайчук презентовала украиноязычную песню, посвященную Родине.

Сейчас свои соцсети артистка ведет преимущественно на английском, но иногда выкадывает публикации и на украинском. Исполнительница выступает под сценическим именем AIDA.

Личная жизнь Аиды Николайчук

В августе этого года стало известно, что Аида вышла замуж в третий раз. Ее мужем стал голливудский каскадер Даниэло Лоссисеро. Свадебная церемония прошла в США, и влюбленные отпраздновали событие в кругу близких.

От первого брака у исполнительницы есть сын. Парень живет и учится в Украине. Вторым мужем Николайчук был белорусский мотогонщик Никита Подольский, младше ее на 12 лет. Пара развелась спустя несколько лет. Детей у пары не было.

Аида Николайчук с сыном (фото: instagram.com/aidanikolaychuk)

В своем блоге 42-летняя певица продолжает удивлять подписчиков своими эффектными образами. В комментариях пользователи часто оставляют для нее много комплиментов и отмечают, что она выглядит прекрасно в свои годы.

Аида Николайчук в третий раз вышла замуж и живет за границей (фото: instagram.com/aidanikolaychuk)