Как на смартфонах Android отключить автозамену слов: инструкция

У большинства современных смартфонов на базе Android имеют функция автоматического исправления ошибок и автозамены слов. Обычно эта возможность обеспечивает удобство при быстром вводе текста и снижает количество ошибок. Однако некоторые пользователи считают, что такие автоматические коррекции могут вызвать больше проблем, чем пользы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о современных технологиях MakeUseOf рассказывает, как на смартфонах на базе Android отключить автозамену слов.

Как работает функция

Функция работает на основе выбора вариантов из постоянно обновляемого словаря системы, учитывая при этом нажатые клавиши и их количество. Операционная система Android и соответствующие виртуальные клавиатуры также способны автоматически делать буквы заглавными и расставлять точки.

Однако данная функция часто становится источником неудобств для пользователей, заменяя желаемые слова неподходящими после точек или пробелов. В таких случаях приходится повторно вводить текст или извиняться за отправленное сообщение.

Как отключить автозамену на Android

Для разных производителей гаджетов и версий операционной системы Android некоторые шаги могут различаться. Но в целом алгоритм отключения будет похожим.

Откройте основные настройки на вашем смартфоне

Далее перейдите в раздел "Язык и ввод"

В настройках ввода выберите клавиатуру, которую используете

В разделе настроек клавиатуры перейдите на вкладку "Исправление текста"

В подразделе "Исправление текста" отключите автоисправление, подсказки и другие ненужные вам функции

Как отключить автозамену на Android (фото: MakeUseOf)

Как отключить автозамену на устройствах Samsung

Откройте приложение "Настройки" на смартфоне

Перейдите в "Общее управление" и выберите "Настройки клавиатуры Samsung"

Отключите интеллектуальный ввод текста в разделе "Умный ввод"

Как отключить автозамену на устройствах Samsung (фото: MakeUseOf)