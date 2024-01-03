Як слухати YouTube на iPhone з вимкненим екраном: корисний лайфхак

Слухати аудіо з YouTube у фоновому режимі на iPhone зазвичай можна тільки з підпискою на YouTube Premium. Не кожен користувач готовий оплачувати цю функцію. Однак існує можливість активації фонового відтворення безкоштовно та без необхідності встановлення додаткових програм.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Actualidad iPhone.
Зайдіть на YouTube через Safari та відкрийте потрібне відео.
Торкніться іконки "АА" ліворуч від адресного рядка. Виберіть у спливаючому меню "Запросити настільний веб-сайт".
Натисніть кнопку відтворення.
Коли відео увімкнеться, натисніть кнопку блокування смартфона. Аудіо стане на паузу, але відтворення можна буде продовжити через віджет на екрані блокування.
Готово: тепер можна прибирати смартфон у кишеню та слухати відео як подкаст.
Щоб слухати аудіо з YouTube під час використання інших програм, достатньо згорнути Safari, виконавши свайп знизу вгору. Керувати відтворенням, перемотувати або призупиняти його можна за допомогою "Пункт керування" або Dynamic Island.
Нагадаємо, що бот від Google зможе переглянути та пересказати відео на YouTube замість вас.
А ще ми писали, що YouTube навчив ШІ відповідати на запитання про відео та керувати коментарями.