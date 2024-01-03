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Як слухати YouTube на iPhone з вимкненим екраном: корисний лайфхак

Як на iPhone слухати музику з YouTube, якщо екран вимкнений (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Слухати аудіо з YouTube у фоновому режимі на iPhone зазвичай можна тільки з підпискою на YouTube Premium. Не кожен користувач готовий оплачувати цю функцію. Однак існує можливість активації фонового відтворення безкоштовно та без необхідності встановлення додаткових програм.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Actualidad iPhone.

Зайдіть на YouTube через Safari та відкрийте потрібне відео.

Торкніться іконки "АА" ліворуч від адресного рядка. Виберіть у спливаючому меню "Запросити настільний веб-сайт".

Натисніть кнопку відтворення.

Коли відео увімкнеться, натисніть кнопку блокування смартфона. Аудіо стане на паузу, але відтворення можна буде продовжити через віджет на екрані блокування.

Як слухати музику в YouTube при заблокованому екрані (фото: Actualidad iPhone)

Готово: тепер можна прибирати смартфон у кишеню та слухати відео як подкаст.

Щоб слухати аудіо з YouTube під час використання інших програм, достатньо згорнути Safari, виконавши свайп знизу вгору. Керувати відтворенням, перемотувати або призупиняти його можна за допомогою "Пункт керування" або Dynamic Island.

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