Як слони влаштовують похорони і сумують під час прощання: неймовірні фото

Що відомо про дослідження

У межах проведеного дослідження, вчені спостерігали за поведінкою слонів з вересня 2022 року по жовтень 2023 року.

У цей період люди зафіксували п'ять різних випадків поховання слоненят на півночі Бенгалії в Індії.

Використовуючи фотографії та польові записи дослідники детально описали поведінку слонів. Вони також провели патологоанатомічні дослідження померлих слоненят - щоб з'ясувати причину смерті.

Як відбувається поховання слоненят

У результаті спостережень вчені дійшли висновку, що коли азійські слони втрачають своїх дитинчат, то демонструють складну поведінку - переживають горе, подібне до людського.

Тварини тужать і сумують за померлими, а також ховають їх у певний спосіб.

У кожному із зафіксованих випадків стадо переносило мертве слоненя (за тулуб, ноги або хобот), блукаючи з ним, допоки не знаходило "правильне" місце - зрошувальні канали на чайних плантаціях, подалі від людей.

Поховальна процесія слонів (фото: Parveen Kaswan, Akashdeep Roy / West Bengal Forest Department)

За словами вчених, до процесу поховання долучалися практично всі члени стада.

"Ми спостерігали за зусиллями різних членів стада (за допомогою їхніх слідів), що мали на меті вирівнювання ґрунту над/навколо тіла слоненяти... Ми також припускаємо, що закопування тіла було спільними зусиллями членів стада різного віку", - пояснили вони.

Це, на їхню думку, підтверджує гіпотезу щодо міцних соціальних зв'язків серед слонів.

Дослідники розповіли також, що перед похованням слоненят кладуть на спину - з піднятими догори ногами.

Поховане слоненя (фото: Parveen Kaswan, Akashdeep Roy / West Bengal Forest Department)

За словами очевидців, в одному з випадків стадо слонів стояло навколо місця поховання та видавало "голосні вокалізації", включаючи "сурми" та рев.

Після поховання стадо пішло з місця трагічної події та більше не поверталося, оминаючи в майбутньому звичний для себе маршрут.

У кожному випадку стадо залишало місце поховання впродовж близько 40 хвилин.

Чи впливає причина смерті на поховання

Проведене дослідження мало на меті визначити, крім іншого, чи впливала причина смерті слоненяти на поведінку стада.

За словами вчених, його результати не варто узагальнювати. Водночас вони припускають, що мертві малюки слонів "були поховані в ненормальному лежачому стилі, незалежно від причин смерті".

Уточнюється, що всі слоненята, за якими проводили спостереження, мали різні причини смерті (жодна з них не стосувалася людей чи людської діяльності).