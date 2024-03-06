Как слоны устраивают похороны и тоскуют во время прощания: невероятные фото

Что известно об исследовании

В рамках проведенного исследования ученые наблюдали за поведением слонов с сентября 2022 года по октябрь 2023 года.

В этот период люди зафиксировали пять разных случаев захоронения слонят на севере Бенгалии в Индии.

Используя фотографии и полевые записи, исследователи подробно описали поведение слонов. Они также провели патологоанатомические исследования умерших слонят - чтобы выяснить причину смерти.

Как происходит похорон слонят

В результате наблюдений ученые пришли к выводу, что когда азиатские слоны теряют своих детенышей, то демонстрируют сложное поведение - переживают горе, подобное человеческому.

Животные тоскуют и скучают по умершим, а также хоронят их определенным способом.

В каждом из зафиксированных случаев стадо переносило мертвого слоненка (за туловище, ноги или хобот), блуждая с ним, пока не находило "правильное" место - оросительные каналы на чайных плантациях, подальше от людей.

Погребальная процессия слонов (фото: Parveen Kaswan, Akashdeep Roy / West Bengal Forest Department)

По словам ученых, к процессу похорон приобщались практически все члены стада.

"Мы наблюдали за усилиями разных членов стада (с помощью их следов), которые имели целью выравнивание почвы над/вокруг тела слоненка... Мы также предполагаем, что закапывание тела было совместными усилиями членов стада разных возрастов", - пояснили они.

Это, по их мнению, подтверждает гипотезу относительно крепких социальных связей среди слонов.

Исследователи рассказали также, что перед погребением слонят кладут на спину с поднятыми вверх ногами.

Похороненный слоненок (фото: Parveen Kaswan, Akashdeep Roy / West Bengal Forest Department)

По словам очевидцев, в одном из случаев стадо слонов стояло вокруг места захоронения и издавало "громкие вокализации", включая "трубы" и рев.

После похорон стадо ушло с места трагического события и больше не возвращалось, минуя в будущем привычный для себя маршрут.

В каждом случае стадо покидало место захоронения на протяжении около 40 минут.

Влияет ли причина смерти на погребение

Проведенное исследование имело целью определить, помимо прочего, влияла ли причина смерти слоненка на поведение стада.

По словам ученых, его результаты не следует обобщать. В то же время, они предполагают, что мертвые малыши слонов "были похоронены в ненормальном лежачем стиле, независимо от причин смерти".

Уточняется, что все слонята, за которыми проводили наблюдение, имели разные причины смерти (ни одна из них не касалась людей или человеческой деятельности).