Як скласти шикарний гардероб з обмеженним бюджетом: поради стиліста

Як створити власний стиль

1. Проаналізуйте свій спосіб життя, зовнішність та характер.

2. Якщо не знаєте, куди рухатися, то створіть хоча б один образ, який на вашу думку, на 100% ваш – тобто комфортний, "носибельний", підкреслює вашу зовнішність, має родзинку.

3. Використовуйте ключовий образ та створіть мудборд (набір картинок) з бажаними образами. Звертайте увагу на ті, які захоплюють вас з першого погляду – там точно знайдеться частка ДНК вашого стилю.

Що робити з одягом

1. Розберіть свій гардероб і оберіть речі, які на 100% вам йдуть і в яких вам зараз зручно.

2. Зробіть список того, чого вам не вистачає ключового для тих образів, які ви собі придумали (на мудборді).

Як правильно купувати речі

1. Почніть шопінг із самих базових та необхідних речей. Як правило, це: верхній одяг, взуття, сумки, ремені, окуляри, піджаки, джинси та прикраси.

2. Запасіться терпінням. Щоб знайти свій стиль і створити гардероб, потрібен час. Вибирайте обачно, не згрібайте в одному магазині весь образ. Ходіть вінтажами та секондами, стежте за розпродажами улюблених брендів.

3. Основне – це дисципліна. Не робіть імпульсних покупок заради якихось трендів. Завжди уявляйте собі щонайменше три образи з тією річчю, яку ви обрали.