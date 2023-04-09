Як скласти НМТ на 200 балів? Ділимось добіркою безкоштовних сервісів для підготовки

ILearn

Сайт безкоштовно дає доступ до матеріалів для підготовки до НМТ 2023. На платформі є можливість переглядати щоденні вебінари, а також перевіряти свої знання на тренажерах мультитесту.

Для навчання доступні предмети: українська мова, математика, хімія, історія України, біологія, фізика та англійська мова. Це один із найкращих ресурсів для самоосвіти.

Prometheus

Онлайн платформа має безкоштовні навчальні курси з української мови, математики, історії України та англійської мови.

Викладач на курсах може рекомендувати навчальну літературу, щоб випускник міг глибше вивчити ту чи іншу тему, але доступних у межах курсу матеріалів буде достатньо для успішного його закінчення. Заняття доступні у формі відеолекцій, онлайн завдань. Виконувати їх можна у будь-який зручний час, головне мати доступ до інтернету.

ЗНО онлайн

Портал пропонує перевірити свої знання, виконуючи завдання з усіх тестів ЗНО за останні кілька років. Також тут можна скласти НМТ за 2022 рік, щоб ознайомитися із завданнями та оцінити свої сили.

Пробне тестування допоможе вам зрозуміти, скільки часу займає розвʼязування усіх завдань й визначити у яких темах у вас є прогалини.

Відео уроки на YouTube

Випускники попередніх років радять переглядати короткі навчальні відео на YouTube. Це допоможе освоїти матеріал.

Підпишіться на канали:

Демонстраційні тести НМТ 2023 з усіх предметів

Також варто пройти тестування за демонстраційними варіантами, щоб зрозуміти, наскільки якісно ви вже встигли підготуватися та як відбуватиметься тестування.

Демонстраційні тести з усіх предметів доступні за посиланнями нижче: