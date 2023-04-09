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Как сдать НМТ на 200 баллов? Делимся подборкой бесплатных сервисов для подготовки

Как подготовиться к НМТ (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Подготовиться качественно к НМТ можно даже без репетитора или дорогих курсов. В сети в свободном доступе есть ресурсы с учебными материалами, которые помогут вам в этом. Важно заранее приступить к подготовке к тестированию, регулярно повторять пройденные темы и периодически проверять свои знания на демонстрационных вариантах НМТ.

Полезными ресурсами, которые помогут подготовиться к мультитесту, делимся ниже.

ILearn

Сайт бесплатно дает доступ к материалам подготовки к НМТ 2023. На платформе есть возможность просматривать ежедневные вебинары, а также проверять свои знания на тренажерах мультитеста.

Для обучения доступны предметы: украинский язык, математика, химия, история Украины, биология, физика и английский. Это один из самых лучших ресурсов для самообразования.

Prometheus

Онлайн платформа имеет бесплатные обучающие курсы по украинскому языку, математике, истории Украины и английскому языку.

Преподаватель на курсах может рекомендовать обучающую литературу, чтобы выпускник мог глубже изучить ту или иную тему, но доступных в рамках курса материалов будет достаточно для успешного его окончания.

Занятия доступны в форме видеолекций, онлайн задач. Выполнять их можно в любое удобное время, главное иметь доступ в интернет.

ВНО онлайн

Портал предлагает проверить свои знания, выполняя задания по всем тестам ВНО за последние несколько лет. Также здесь можно сдать НМТ за 2022 год, чтобы ознакомиться с задачами и оценить свои силы.

Пробное тестирование поможет вам понять, сколько времени занимает решение всех задач и определить по каким темам у вас есть пробелы.

Видео уроки на YouTube

Выпускники предыдущих лет советуют просматривать короткие обучающие видео на YouTube. Это поможет освоить материал.

Подпишитесь на каналы:

Демонстрационные тесты НМТ 2023 по всем предметам

Также следует пройти тестирование по демонстрационным вариантам, чтобы понять, насколько качественно вы уже успели подготовиться и как будет проходить тестирование.

Демонстрационные тесты по всем предметам доступны по ссылкам ниже:

Ранее мы рассказывали о том, как зарегистрироваться на НМТ 2023 года.

Недавно мы подробно описывали все, что нужно знать о НМТ этого года.

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