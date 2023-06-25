Як скласти карту бажань так, щоб вони точно здійснилися

Що таке карта бажань

Карта бажань - це саморобний плакат або дошка, яка візуалізує ваші мрії. На ній треба зобразити ваші цілі у кар'єрі, самореалізації, сім'ї і т. д. Створити таку карту можна онлайн у спеціальних мобільних застосунках. А ще краще - зробити її у паперовому вигляді.

Такий плакат треба повісити у такому місці, щоб вона була максимально часто перед очима. Наприклад, на кухні, щоб ви могли вранці пити каву й дивитись на реалізацію своїх мрій. Або над ліжком, щоб перед сном думати про бажане.

Карту бажань треба розмістити у такому місці, щоб вона максимально часто вам потрапляла на очі (фото: freepik)

Як правильно скласти карту бажань

Щоб мрії обов’язково здійснювались, треба дуже чітко їх сформулювати. Для цього використовуйте у реченнях теперішній час і запишіть ці бажання на звороті кожної картинки чи фотографії, яку приклеюватимете на плакат. Наприклад, "Я щасливий(-а) і здоровий(-а)" або "Я працюю на важливій і добре оплачуваній посаді", "Я заміжня і маю двоє діток".

Коли ваше бажання з карти здійсниться, подякуйте їй за це, а тоді замініть бажання на нове. У жодному разі не залишайте на карті порожніх місць, кожен її куточок має бати заповненим - тоді й ваше життя буде багатогранним та сповненим гарними подіями.

Перед тим, як записувати бажання, добре їх обдумайте, чи дійсно ви готові до їх здійснення. Наприклад, ви хочете купити машину, але при цьому у вас ще нема водійських прав... У цьому випадку формулюйте бажання поетапно - спершу у карту впишіть бажання про водійське посвідчення, а тоді вже про авто. Також обдумайте усі варіанти реалізації своєї мети, адже іноді бажання здійснюються у зовсім несподіваний спосіб.

Психологи стверджують, що створення карти бажань допомагає людині виставити пріоритети й відсіяти рутинні речі, які насправді для неї не мають великого значення. За їхніми словами, постійне нагадування карти, яка мелькатиме перед очима, стимулює до саморозвитку та втілення мрій. З часом людина починає вірити, що всі ці цілі абсолютно досяжні.

Карта бажань має містити ці сектори (скриншот)

Як правильно візуалізувати

Для своєї карти бажань ретельно підберіть картинки. Вони мають максимально точно відображати ваші цілі. Також їх можна намалювати самостійно, тоді ще наповните їх своєю енергетикою.

Такі фото чи картинки мають бути яскравими, кольоровими, змістовними і позитивними.

У них не повинно бути жодної двозначності, подвійних підтекстів чи прихованих смислів. Бажано, щоб на зворотному боці картинки не було текстів чи зображень, там має бути тільки формулювання вашого бажання. Тому не варто вирізати зображення з журналів. Адже зі зворотного боку можуть бути картинки, які "блокуватимуть" здійснення ваших мрій.

Не варто на карту бажань приклеювати фото ваших близьким, там має бути тільки ваше фото або картинки, які максимально близькі до вашої мрії. Наприклад, якщо хочете створити міцні стосунки із конкретною людиною, то краще прикріпіть на карту зображення щасливої пари, а не спільне фото із цим чоловіком/жінкою.

Для карти бажань вибирайте картинки, які не мають подвійних значень та максимально точно відображають вашу мрію (фото: Freepik)

Як активувати карту бажань

Коли карта готова, розмістіть її у найбільш видимому місці й не лінуйтеся її часто розглядати.

Спробуйте кожного ранку уявляти, щоб ви відчували, якби та чи інша мрія здійснилася. Максимально конкретно продумуйте, як ви переживали це, які б мали емоції.

Ввечері аналізуйте свої вчинки та дії протягом дня, які ви зробили для втілення у життя свого бажання. Що ви зробили сьогодні для того, щоб ваша мрія здійснилася? Що треба зробити завтра? Навіть, якщо розумієте, що щось зробили неправильно, то це теж можна вважати кроками до реалізації бажання - так ви вже точно знаєте, яким шляхом не варто йти.

І головне, не бійтеся мріяти, ставити високі цілі та вірити у їх реальність. Адже часто саме зневіра не дає нам рухатись вперед та отримувати бажане.