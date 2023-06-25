Как составить карту желаний так, чтобы они точно сбылись

Что такое карта желаний

Карта желаний - это самодельный плакат или доска, которая визуализирует ваши мечты. На ней нужно изобразить ваши цели в карьере, самореализации, семье и т. д. Создать такую карту можно онлайн в специальных мобильных приложениях. А еще лучше - сделать ее в бумажном виде.

Этот плакат нужно повесить в таком месте, чтобы он был максимально часто перед глазами. Например, на кухне, чтобы вы могли утром пить кофе и смотреть на реализацию своих мечтаний. Или над кроватью, чтобы перед сном думать о желаемом.

Карту желаний нужно разместить в таком месте, чтобы она максимально часто попадалась на глаза (фото: freepik)

Как правильно составить карту желаний

Чтобы мечты обязательно сбывались, нужно очень четко их сформулировать. Для этого используйте в предложениях настоящее время и запишите эти желания на обратной стороне каждой картинки или фотографии, которую будете приклеивать на плакат. Например, "Я счастлив(а) и здоров(-а)" или "Я работаю на важной и хорошо оплачиваемой должности", "Я замужем и имею двое деток".

Когда ваше желание с карты исполнится, поблагодарите ее за это, а затем замените желание на новое. Ни в коем случае не оставляйте на карте пустые места, каждый ее уголок должен быть заполненным - тогда и ваша жизнь будет многогранной и полной хороших событий.

Прежде чем записывать желания, хорошо их обдумайте, действительно ли вы готовы к их осуществлению. К примеру, вы хотите купить машину, но при этом у вас еще нет водительских прав... В этом случае формулируйте цели поэтапно - сначала в карту впишите желание о водительском удостоверении, а потом уже об авто. Также обдумайте все варианты реализации своей цели, ведь иногда желания осуществляются совершенно неожиданным способом.

Психологи утверждают, что создание карты желаний помогает человеку выставить приоритеты и отсеять рутинные вещи, которые для него не имеют большого значения. По их словам, постоянное напоминание карты, мелькающей перед глазами, стимулирует к саморазвитию и воплощению мечтаний. Со временем человек начинает верить, что все эти цели абсолютно достижимы.

Карта желаний должна содержать эти сектора (скриншот)

Как правильно визуализировать

Для своей карты желаний тщательно подберите картинки. Они должны максимально точно отражать ваши цели. Также их можно нарисовать самостоятельно, тогда еще наполните их своей энергетикой.

Такие фотографии или картинки должны быть яркими, цветными, содержательными и положительными.

В них не должно быть никакой двусмысленности, двойных подтекстов или скрытых смыслов. Желательно, чтобы на изнанке не было текстов или изображений, там должна быть только формулировка вашего желания. Поэтому не стоит вырезать изображения из журналов. Ведь с обратной стороны могут быть картинки, которые будут "блокировать" воплощение ваших мечтаний.

Не стоит на карту желаний приклеивать фото ваших близких, там должно быть только ваше фото или картинки, максимально близкие к вашей мечте. К примеру, если хотите создать крепкие отношения с конкретным человеком, то лучше прикрепите на карту изображение счастливой пары, а не совместное фото с этим мужчиной/женщиной.

Для карты желаний выбирайте картинки, не имеющие двойных значений и те, который максимально точно отображают вашу мечту (фото: Freepik)

Как активировать карту желаний

Когда карта готова, разместите ее в самом видимом месте и не ленитесь ее часто рассматривать.

Попробуйте каждое утро воображать, чтобы вы чувствовали, если бы та или иная мечта осуществилась. Максимально конкретно продумывайте, как вы переживали это, какие бы эмоции испытывали.

Вечером анализируйте свои поступки и действия в течение дня, которые вы сделали для воплощения в жизнь своего желания. Что вы сделали сегодня для того, чтобы ваша мечта сбылась? Что нужно сделать завтра? Даже если понимаете, что что-то сделали неправильно, то это тоже можно считать шагами к реализации желания - так вы уж точно знаете, каким путем не стоит идти.

И главное, не бойтесь мечтать, ставить высокие цели и верить в их реальность. Ведь часто именно уныние не дает нам двигаться вперед и получать желаемое.