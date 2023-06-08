Що не варто робити людині, щоб не спричинити неприємності: важливі прикмети

Прикмети з давніх часів мали особливе значення для людей. За старих часів їх записували, спостерігали та з'ясовували, як ті чи інші дії пов'язані з тим, що чекає на людину в майбутньому.

Що не варто робити людині, щоб не спричинити неприємності згідно старих прикмет - читайте в матеріалі нижче.

Під час їжі читати – пам'ять заїдати. Прикмета ґрунтується на особливостях функціонування людського організму. Коли людина читає, вона думає, а кров приливає до головного мозку, забезпечуючи його киснем.

А під час їжі кров приливає до шлунка, щоб забезпечити нормальну роботу. Тому мозок погано сприймає інформацію, яку ми читаємо.

Вимив руки й витри, але воду не струшуй. Існує легенда, що чорт впав з неба і залишився на самоті, попросив у Бога військо. А Бог йому порадив занурити у воду і струсити – скільки крапель буде, стільки й чортів.

Але є і простіше пояснення - руки потрібно витирати, щоб не було проблем зі шкірою.

Загадувати бажання між двома людьми з однаковими іменами. Ім'я людини – це зв'язок з ангелом-охоронцем, саме тому намагаються його вибрати за Святцями.

І якщо сісти між двома людьми з однаковими іменами – потрапляєш у сприятливе поле спільного Ангела охоронця. Звідси й віра в те, що задумане здійсниться.

Не впізнав знайомого – бути йому багатим. Це повір'я належить до так званих "обманних". У давнину льон сіяли голяка - вважалося, це льон побачить, що селянин такий бідний, що йому нема в що одягнутися і вродиться гарний урожай.

А зернові сіяли голодними – із тією ж метою. Обдуритись при зустрічі знайомого – зустріти не одного, а двох людей. Значить, і прибуток подвоїться. Але ця прикмета справджується нечасто.

Не можна сідати за стіл 13 гостем. У Біблії 13 гостем на Таємній вечорі був Юда. Сісти за стіл 13 гостем - накликати на себе на неприємності на 13 років уперед.

Тупий ніж і брудна скатертина. За старих часів говорили так: "Ніж тупий - господар дурний, скатертина чорна - господиня дурна". Недбале ставлення до домашніх речей могло спричинити неприємності на всю родину.

Волосся на підлозі залишати або по двору розкидати - голова болітиме. У давнину у волосся був свій культ і з ним пов'язували здоров'я, багатство. І волосся - частина людини, тому кидати його будь-де не слід. До того ж волосся часто використовували для чаклунства.

Не зашивай нічого прямо на собі – пам'ять зашиєш. Вважається, що нічого поспіхом або перед дорогою зашивати не можна. Людина почне думати, чи гарно зашила, чи міцно, а про важливі речі не згадає.

Переступати через чиїсь ноги – перервати ріст. Потрібно одразу ж переступити назад. Сенс цієї прикмети - у забороні "припиняти", символічно порушувати цілісність іншої людини.