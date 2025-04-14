Як сказати "понарошку": вживайте українські слова замість росіянізмів

У дитячих іграх, кумедних діалогах чи просто в жартівливих ситуаціях ми часто стикаємося з російським словом "понарошку", яке означає дію не по-справжньому, жартома, удавано.

Але як це передати українською природно й точно? У нашій мові теж є багатий вибір слів і виразів, що передають це значення з легкістю й витонченістю.

Цікаво, що "понарошку" походить від давнього слова "нарок" - у значенні "доля" або "обітниця", й має історичний підтекст, пов’язаний зі змовами й обрядами.

Попри схожість зі словом "нарочно" (тобто "навмисне"), воно вживається у протилежному сенсі - "жартома", "не по-справжньому".

В українській мові можна знайти чимало відповідників, що відтінюють це значення в різних контекстах - від дитячої гри до іронічного зауваження.

Ось найвлучніші варіанти заміни слова "понарошку" українською:

У значенні не по-справжньому, вдавано:

Неначе

Немов

Нібито

Начебто

Буцім (би)

У значенні жартома, граючись, легко: