Як швидко звільнити місце в iCloud на iPhone: 8 корисних порад

iCloud може швидко заповнитися через фотографії, резервні копії та інші файли, залишаючи мало місця для нових даних. Щоб уникнути переповнення та продовжити безпечно зберігати важливу інформацію, важливо знати, як правильно керувати простором у хмарі.

Про те, як звільнити місце в iCloud на вашому iPhone і оптимізувати його використання, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

З'ясуйте, що займає весь простір для зберігання

Почніть зі з'ясування того, що займає так багато місця у вашому обліковому записі iCloud, щоб ви могли очистити те, що вам не потрібно. Перейдіть до Налаштування, iCloud та “Керування сховищем”.

Ви побачите діаграму вгорі, а потім розбивку того, що займає ваше сховище. В основному ви побачите фотографії, повідомлення та резервні копії вгорі, але це може бути і iCloud Drive.

Що займає весь простір для зберігання (фото: Lifehacker)

Видаліть резервні копії, які вам не потрібні

Ваш iPhone автоматично створює резервні копії в iCloud, і хоча більшість резервних копій корисні, у вас можуть бути деякі старі файли резервних копій пристроїв, які ви не використовуєте та більше не потрібні.

Виберіть "Резервні копії" в розділі iCloud, а потім резервну копію пристрою (тут у вас також може бути кілька пристроїв).

Ваш iPhone покаже вам загальні розміри резервних копій та список додатків, які створюють резервні копії даних у вашому обліковому записі iCloud. Вимкнення застосунків, які ви не хочете завантажувати в iCloud, допоможе вам заощадити трохи місця.

А якщо ви віддасте перевагу заощадити місце, створивши резервну копію вашого iPhone на вашому Mac, ви можете натиснути "Вимкнути і видалити з iCloud", щоб позбавитися всієї резервної копії iCloud. Однак робіть це тільки в тому випадку, якщо у вас вже є інший план резервного копіювання.

Видалити резервні копії, які вам не потрібні (фото: Lifehacker)

Видаліть непотрібні медіафайли та вкладення з iMessage

Додаток "Повідомлення" зазвичай займає високе місце у списку сховищ, оскільки всі фотографії, відео та GIF-файли, якими ви обмінюєтеся з друзями, зберігаються у вашому обліковому записі iCloud.

Ви можете очистити їх двома способами: або видаливши ці розмови, або видаливши медіафайли. На своєму iPhone перейдіть до "Налаштування", "Основні", "Повідомлення" і прокрутіть вниз до розділу "Документи". Якщо ви бажаєте видалити цілі розмови, перейдіть до "Топові розмови", натисніть "Змінити", виберіть розмови та натисніть "Видалити", щоб миттєво позбутися всіх даних.

Це також видаляє їх зі сховища iCloud. Ви також можете зробити те саме для фотографій, відео, GIF-файлів та наклейок на тому ж екрані "Повідомлення".

Видаліть непотрібні медіафайли та вкладення з iMessage (фото: Lifehacker)

Позбавтеся великих відео та очистіть непотрібні фотографії

Для більшості з нас додаток Фото буде відображатися у верхній частині списку сховища iCloud, але на кожен хороший знімок у вашій фотоплівці, ймовірно, доведеться дев'ять небажаних фотографій, які просто займають місце.

Приділіть трохи часу, щоб пройтись по додатку та видалити непотрібні фотографії, і постарайтеся робити це хоча б раз на місяць.

Відео, очевидно, посідають ще більше місця. Перейдіть до “Альбом”, “Відео” та видаліть непотрібні відео. Після того, як ви закінчите, перейдіть в “Альбоми”, “Нещодавно видалені” та видаліть все знову, щоб повернути це місце на вашому iPhone та в обліковому записі iCloud.

Позбудьтеся великих відео та очистіть непотрібні фотографії (фото: Lifehacker)

Розгляньте можливість відключення бібліотеки фотографій iCloud

Якщо видалення фотографій та відео недостатньо, розгляньте можливість відмови від використання iCloud Photo Library як рішення для резервного копіювання фотографій.

iCloud Photo Library - проста та вбудована бібліотека, але є й дешевші варіанти. І Google Photos, і Microsoft OneDrive добре справляються із завантаженням ваших фотографій iPhone у хмару, а підписка Microsoft 365 Family надасть вам шість різних облікових записів, кожна з 1 ТБ сховища, за 9,99 доларів США на місяць.

Ви можете перенести всю бібліотеку фотографій в інший сервіс, а потім повністю відключити iCloud Photo Library. Перейдіть до Налаштування, “Фотографії” та перейдіть на “Завантажити та зберегти оригінали”. Це гарантує, що всі фотографії з iCloud будуть доступні на iPhone.

Потім завантажте, наприклад, додаток Microsoft OneDrive, увійдіть до свого облікового запису, перейдіть на вкладку Фотографії та увімкніть функцію синхронізації фотографій. Зачекайте, поки завантаження завершиться.

OneDrive також має функцію "Перед сном", яка затемнить екран, збереже застосунок активним і продовжить завантаження фотографій, поки ви спите.

Переконавшись, що всі ваші фотографії в безпеці, перейдіть до Налаштування, Фото та вимкніть опцію Фото iCloud, щоб зупинити завантаження нових фотографій на диск.

Потім ви можете відкрити веб-сайт iCloud на своєму Mac, перейти до Фото і вибрати та видалити файли, які ви більше не хочете зберігати в iCloud.

Розгляньте можливість відключення бібліотеки фотографій iCloud (фото: Lifehacker)

Перевірте, чи ви виконуєте автоматичне резервне копіювання документів та робочого столу Mac

Під час налаштування Mac можна включити папки "Робочий стіл" та "Завантаження" до iCloud Drive. Apple хоче, щоб ви увімкнули їх, якщо ви платите за підписку iCloud, але це означає, що вона зберігає всі дані, які знаходяться в цих папках, також на вашому iCloud Drive.

Просте відключення цієї функції може повернути багато місця для зберігання. На Mac перейдіть до Системних налаштувань, Apple ID, iCloud і в розділі “Додатки, що використовують iCloud”, виберіть iCloud Drive.

Вимкніть папки “Робочий стіл” та “Документи”. Коли ви це зробите, ваш Mac створить нову папку для "Робочий стіл" та "Документи" у домашній папці, але всі вихідні файли, як і раніше, будуть присутні в iCloud Drive.

Просто перемістіть вміст папки з iCloud Drive до нових папок у вашому домашньому каталозі. Це миттєво звільнить місце у вашому iCloud Drive.

Перевірте, чи виконуєте ви автоматичне резервне копіювання документів та робочого столу Mac (фото: Lifehacker)

Видаляйте та переносіть великі файли з iCloud Drive

Нарешті, перевірте, чи зберігаєте ви великі файли та папки в iCloud Drive. Найпростіший спосіб перевірити - використовувати ваш Mac: відкрийте додаток Finder і виберіть папку iCloud Drive на бічній панелі.

Пройдіть по папках і відсортуйте файли за розміром. Ви можете перемістити великі файли в локальну папку на Mac за допомогою жесту перетягування, і, як і у випадку з фотографіями, ви можете використовувати щось на зразок Microsoft OneDrive або Google Drive для резервного копіювання тих же файлів за менші гроші.

Видаляйте та переносіть великі файли з iCloud Drive (фото: Lifehacker)

Переконайтеся, що важливі файли завжди доступні онлайн

Mac досить добре справляється з видаленням файлів iCloud Drive із локального сховища. Однак, якщо у вас закінчується місце, це може мати зворотний ефект.

Трапляються випадки, коли iCloud Drive видаляє невеликі файли, PDF-файли та зображення для економії місця. Ці речі можуть бути важливими для офлайн-доступу, особливо якщо це робочий документ або особиста документація.

Якщо ви використовуєте macOS Sequoia, можна використовувати нову функцію, щоб змусити iCloud Drive зберігати файли в автономному режимі.

Виберіть файл, папку або кілька файлів, клацніть правою кнопкою миші та виберіть Keep Downloaded. Це завантажить файл, якщо він ще не був завантажений, і ви побачите новий значок Cloud Download сірого кольору, який повідомляє вам, що цей файл доступний в автономному режимі.

Це також працює на iPhone та iPad: якщо ви використовуєте iOS 18 або пізнішу версію, просто натисніть та утримуйте будь-який файл або папку, а потім виберіть в меню пункт "Зберегти завантажене".

Переконайтеся, що важливі файли завжди доступні в автономному режимі (фото: Lifehacker)