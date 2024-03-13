Як швидко зняти стрес. 3 техніки, які реально працюють

Стрес може виникати в будь-яку мить, він переслідує нас на роботі, вдома, під час навчання, у стосунках та навіть під час усамітнення.
Про те, як швидко можна зняти стрес, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Mentoly в Instagram.
Глибоке дихання - зменшує активацію вашої симпатичної нервової системи, яка контролює реакцію організму на уявну загрозу - боротися чи втікати.
Просто виконайте ці 5 кроків:
Як швидко зняти стрес (фото: Freepik)
Регулярні тренування - один із найкращих способів розслабити тіло та розум. Крім того, фізичні вправи покращують настрій. Головне дотримуватися регулярності.
Скільки потрібно тренуватися щотижня? Рекомендовано до 2 годин 30 хвилин помірно інтенсивних вправ, таких як швидка ходьба, або 75 хвилин більш інтенсивних вправ, таких як плавання, біг або силові тренування.
Памʼятайте, що краще виконувати будь-які вправи, ніж не робити їх взагалі.
Деякі стресори виникають у передбачуваний час: наприклад, дорога на роботу, зустріч із керівництвом або публічний виступ. Під час роботи з такими передбачуваними стресорами ви можете або змінити ситуацію, або змінити свою реакцію, звертаючись до техніки 4А:
Як швидко зняти стрес (фото: Freepik)
Нездорово уникати стресових ситуацій, які потрібно вирішити, але ви можете бути здивовані кількістю стресових факторів у вашому житті, які ви можете прибрати.
Якщо ви не можете уникнути стресової ситуації, спробуйте її змінити. Часто це передбачає зміну способу спілкування та діяльності у повсякденному житті.
Якщо ви не можете змінити фактор стресу, змініть себе. Ви можете адаптуватися до стресових ситуацій і відновити відчуття контролю, змінивши свої очікування та ставлення.
Деякі джерела стресу неминучі. У таких випадках найкращий спосіб впоратися зі стресом - прийняти речі такими, які вони є. Прийняти це може бути важко, але в довгостроковій перспективі це легше, ніж критикувати ситуацію, яку ви не можете змінити.
Ефективне управління стресом допомагає вам позбутися від його впливу на ваше життя, щоб ви могли бути щасливішими, здоровішими та продуктивнішими.
Кінцева мета - це збалансоване життя, у якому є час для роботи, стосунків, відпочинку та розваг, а також стійкість, щоб витримувати тиск і долати виклики.
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