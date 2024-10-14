Как быстро снизить давление без таблеток: естественные способы
Высокое артериальное давление может привести к проблемам со здоровьем. Важно своевременно распознать симптомы и нормализовать показатели.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о способах, которые помогут быстро снизить давление даже без таблеток.
Как понять, что у вас высокое давление
Повышенное кровяное давление (гипертония) - это состояние, возникающее из-за постоянного давления в сосудах 140/90 мм. рт.ст. и выше.
К сожалению, симптоматика заболевания может вообще не проявиться, поэтому его называют "молчаливым или тихим убийцей". Впрочем, иногда наблюдаются следующие симптомы повышенного давления:
- головная боль
- боль в груди
- головокружение
- духота
- носовое кровотечение
- ускоренное сердцебиение
- звон в ушах
- ухудшение зрения
Причин, приводящих к повышению АД, много: гипертоническая болезнь, заболевания почек, эндокринные заболевания, прием некоторых медикаментов, отравление, поздний токсикоз беременных и т.д.
Как быстро снизить давление без лекарств
Есть несколько советов, с помощью которых можно немедленно снизить артериальное давление без лекарств:
- 60-секундный трюк с расслаблением. Он поможет быстро снизить давление, нужно лишь сделать глубокий вдох и попытаться расслабиться. Стресс и беспокойство могут повысить кровяное давление, поэтому покой можно снизить его. Дыхательные упражнения замедляют пульс и способствуют расслаблению
- Выпейте немного воды. Обезвоживание может привести к повышению артериального давления, поэтому стакан воды может помочь снизить
- Умеренная активность. Прогулка или легкая растяжка могут немедленно снизить АД
- Съешьте черный шоколад. Темный шоколад содержит флавоноиды, снижающие артериальное давление
- Примите холодный душ. Холодная вода может успокоить и помочь расслабиться, что может снизить кровяное давление
- Пейте чай из гибискуса. Ежедневное употребление чая из гибискуса может помочь справиться с хронической гипертонией
- Холодные компрессы помогут снизить давление срочно. Лед нужно прикладывать к шейным позвонкам. Через несколько минут после такого компресса, когда лед начнет таять, охлаждаемый участок можно растереть камфорным маслом
- Яблочный уксус нужно в равных пропорциях развести с водой. Таким раствором нужно намочить ткань, после чего приложить его к ногам. Уксус поможет просто и быстро снизить давление на дому без лекарств
- Курение повышает артериальное давление. Отказ от курения помогает снизить давление, риск сердечных заболеваний и улучшить общее состояние здоровья
- Соблюдайте режим сна. Ложитесь спать и просыпайтесь ежедневно в одно и то же время, чтобы избежать повышения давления
Что увеличивает риск повышения давления
Возраст
С годами значительно увеличивается риск появления гипертонии. Высокое АД наблюдается у каждого третьего взрослого человека в мире.
Воздействие возраста в этом случае связано с возрастными изменениями сосудов и увеличением количества сопутствующих хронических заболеваний.
Наследственная склонность
Семейный анамнез - один из важнейших факторов при оценке рисков повышения артериального давления и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Наследование склонности к повышенному давлению составляет 35-50%.
Неправильное питание
Плохое питание также может быть причиной повышения артериального давления и появления сердечно-сосудистых заболеваний. Недостаточное количество питательных веществ и витаминов, содержащихся в овощах и фруктах, может привести к повышению давления.
Избыточный вес и постоянные стрессы
Это тоже одни из факторов, которые могут влиять на повышение давления. У людей, слишком эмоционально реагирующих на проблемы, увеличивается риск развития гипертонии.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Medicine net, WebMD и Mayo clinic.
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