Как быстро снизить давление без таблеток: естественные способы

Высокое артериальное давление может привести к проблемам со здоровьем. Важно своевременно распознать симптомы и нормализовать показатели.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о способах, которые помогут быстро снизить давление даже без таблеток.

Как понять, что у вас высокое давление

Повышенное кровяное давление (гипертония) - это состояние, возникающее из-за постоянного давления в сосудах 140/90 мм. рт.ст. и выше.

К сожалению, симптоматика заболевания может вообще не проявиться, поэтому его называют "молчаливым или тихим убийцей". Впрочем, иногда наблюдаются следующие симптомы повышенного давления:

головная боль

боль в груди

головокружение

духота

носовое кровотечение

ускоренное сердцебиение

звон в ушах

ухудшение зрения

Причин, приводящих к повышению АД, много: гипертоническая болезнь, заболевания почек, эндокринные заболевания, прием некоторых медикаментов, отравление, поздний токсикоз беременных и т.д.

Как быстро снизить давление без лекарств

Есть несколько советов, с помощью которых можно немедленно снизить артериальное давление без лекарств:

60-секундный трюк с расслаблением . Он поможет быстро снизить давление, нужно лишь сделать глубокий вдох и попытаться расслабиться. Стресс и беспокойство могут повысить кровяное давление, поэтому покой можно снизить его. Дыхательные упражнения замедляют пульс и способствуют расслаблению

Выпейте немного воды . Обезвоживание может привести к повышению артериального давления, поэтому стакан воды может помочь снизить

Умеренная активность . Прогулка или легкая растяжка могут немедленно снизить АД

Съешьте черный шоколад . Темный шоколад содержит флавоноиды, снижающие артериальное давление

Примите холодный душ . Холодная вода может успокоить и помочь расслабиться, что может снизить кровяное давление

Пейте чай из гибискуса . Ежедневное употребление чая из гибискуса может помочь справиться с хронической гипертонией

Холодные компрессы помогут снизить давление срочно. Лед нужно прикладывать к шейным позвонкам. Через несколько минут после такого компресса, когда лед начнет таять, охлаждаемый участок можно растереть камфорным маслом

помогут снизить давление срочно. Лед нужно прикладывать к шейным позвонкам. Через несколько минут после такого компресса, когда лед начнет таять, охлаждаемый участок можно растереть камфорным маслом Яблочный уксус нужно в равных пропорциях развести с водой. Таким раствором нужно намочить ткань, после чего приложить его к ногам. Уксус поможет просто и быстро снизить давление на дому без лекарств

нужно в равных пропорциях развести с водой. Таким раствором нужно намочить ткань, после чего приложить его к ногам. Уксус поможет просто и быстро снизить давление на дому без лекарств Курение повышает артериальное давление . Отказ от курения помогает снизить давление, риск сердечных заболеваний и улучшить общее состояние здоровья

Соблюдайте режим сна. Ложитесь спать и просыпайтесь ежедневно в одно и то же время, чтобы избежать повышения давления

Что увеличивает риск повышения давления

Возраст

С годами значительно увеличивается риск появления гипертонии. Высокое АД наблюдается у каждого третьего взрослого человека в мире.

Воздействие возраста в этом случае связано с возрастными изменениями сосудов и увеличением количества сопутствующих хронических заболеваний.

Наследственная склонность

Семейный анамнез - один из важнейших факторов при оценке рисков повышения артериального давления и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Наследование склонности к повышенному давлению составляет 35-50%.

Неправильное питание

Плохое питание также может быть причиной повышения артериального давления и появления сердечно-сосудистых заболеваний. Недостаточное количество питательных веществ и витаминов, содержащихся в овощах и фруктах, может привести к повышению давления.

Избыточный вес и постоянные стрессы

Это тоже одни из факторов, которые могут влиять на повышение давления. У людей, слишком эмоционально реагирующих на проблемы, увеличивается риск развития гипертонии.