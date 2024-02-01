Як часто потрібно міняти Wi-Fi роутер. Декілька причин для покупки нового маршрутизатора

Ми рідко звертаємо увагу на необхідність періодичного оновлення роутера. Зазвичай вони довгий час безперебійно забезпечують доступ до Інтернету. Однак, якщо ви помічаєте тривожні ознаки, такі як повільне підключення, низька швидкість завантаження та проблеми зі з'єднанням, можливо, варто розглянути можливість придбання нового пристрою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт компанії Tachus .

Як зрозуміти, що настав час міняти роутер

Відповідь на питання про те, як часто слід оновлювати роутер, проста: рекомендується робити це кожні 3-5 років. Аналогічно іншим електронним пристроям, роутери згодом старіють.

З'являються нові технології та можливості, що впливають на принцип передачі даних, кількість каналів та швидкість. Наприклад, пристрої, сумісні з Wi-Fi 7, вже доступні. Хоча це новий стандарт, виробники активно використовують Wi-Fi 5 та 6.

Якщо ви не оновлювали роутер протягом тривалого часу, ваш новий телефон або ноутбук може мати проблеми з підключенням.

Ознаки, що ваш роутер застарів

Низька швидкість та продуктивність

Часто відвідувані сайти відкриваються повільніше, фільми в онлайн кінотеатрах завантажуються довго, а про завантаження важких файлів і говорити нічого.

Нестабільне з'єднання

При підключенні відразу кількох пристроїв деякі гаджети мимоволі відключаються від мережі.

Зникає сигнал

Пристрої віддалені від маршрутизатора гірше ловлять сигнал або періодично втрачають його.

Несумісність нових пристроїв із роутером

Гаджети, які підтримують нові стандарти Wi-Fi, підключаються насилу або працюють повільніше, ніж могли б.