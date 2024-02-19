Как быстро найти пароль от Wi-Fi на компьютере: поможет всего лишь одна фраза

В социальных сетях распространяется лайфхак на случай, когда вы забыли пароль от Wi-Fi, но хотите подключить новое устройство. В течение двух дней небольшое видео, опубликованное в Х (Twitter), набрало более 7 миллионов просмотров.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт пользователя Science Girl в Х (Twitter).

Как быстро найти пароль от Wi-Fi

Сначала нужно запустить функцию "Выполнить" или Run - ее можно активировать нажатием комбинации клавиш Win+R или найти в меню "Пуск", в папке "Служебные". Затем в появившемся окне напишите cmd - это включит командную строку. Кстати, ее также можно отыскать в той же папке "Служебные" в "Пуске".

Перед вами появится черное окно командной строки, система будет ждать команды после фразы C:\Users\Имя пользователя\. Сразу после черты вам нужно написать ту самую фразу - netsh wlan show profile name= "Название вайфая" key=clear и нажать Enter (вместо "Название вайфая", конечно, впишите название вашей беспроводной сети).

Система отобразит параметры подключения, безопасности и другую полезную информацию. В разделе безопасности, рядом со строкой "Содержимое ключа" (Key Content), вы найдете пароль от вашего роутера.