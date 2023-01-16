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Як швидко зігрітися при відключенні опалення чи електрики

Як зігрітися при відключенні світла та опалення (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Відключення електроенергії часто призводить до відсутності опалення у приміщеннях. Іноді буває так, що через російські обстріли може зникнути разом з електрикою тепло в батареях або джерело опалення потребує електроенергії.

Зігрітися за таких умов необхідно, оскільки зниження температури тіла небезпечне. Як зігріватися правильно – читайте нижче.

Як зігрітися у холодній квартирі

Багатошаровість одягу. Використовуйте шари у своєму одязі, надягайте термобілизну - це збереже тепло вашого тіла та вбере зайву вологу. Зверху надягніть флісову кофту, теплий светр. Якщо ви знаходитесь вдома - ховайтеся під теплою пуховою ковдрою. Ще можна використовувати туристичний спальник або ж поставити намет - в ньому тепло зберігатиметься довше.

Не забувайте тримати в теплі ноги - надягніть кілька пар звичайних шкарпеток або використовуйте теплі. Слідкуйте, щоб гумки не тиснули, оскільки це порушує циркуляцію крові й ноги замерзають.

Їжа та пиття. По можливості використовуйте теплу їжу та пиття. У цьому вам допоможуть термоси та термокухлі. Можна зробити найпростішу грілку зі скляної пляшки – налийте в неї гарячу воду, загорніть у тканину та покладіть під ковдру.

Рухайтесь. Намагайтеся більше рухатися – це допомагає зігрітися. Можна зайнятися домашніми справами, прибиранням, а можна кожні півгодини-годину робити невелику розминку – це покращить кровообіг, і ви зігрієтесь.

Як уникнути переохолодження

Переохолодження виникає, коли температура тіла людини опускається нижче норми - 36,6 градуса. Різке зниження температури – критичне. Найчастішою причиною переохолодження є тривалий вплив низьких температур, а найуразливішою групою – люди зі зневодненням та фізично виснажені.

Симптоми переохолодження:

  • сонливість
  • озноб
  • зниження фізичної активності
  • втрата свідомості
  • сплутаність свідомості чи втрата пам'яті
  • нечіткі слова чи бурмотіння
  • уповільнене поверхневе дихання
  • слабке наповнення пульсу
  • порушення координації чи повільні рухи
  • яскраво-червона або синя холодна шкіра

Що не можна робити при переохолодженні

Не намагайтеся зігрітися дуже швидко – не розтирайте руки та ноги.

Не вживайте алкоголь та сигарети – перший сприяє швидкій віддачі тепла, а друге – звужує судини, що призводить до посилення переохолодження.

Як уберегтися від переохолодження

  • Якщо ваші речі промокли - постарайтеся переодягнутися в сухі
  • Уникайте протягів
  • Випийте гарячий напій і з'їжте щось із великою кількістю білка
  • Зробіть прості вправи руками та ногами
  • Якщо ви опинилися на відкритому просторі – шукайте укриття у сухих та теплих місцях, утеплюйте кінцівки та голову.
  • Під собою розмістіть подушки та каремати

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