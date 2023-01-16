Як швидко зігрітися при відключенні опалення чи електрики

Як зігрітися у холодній квартирі

Багатошаровість одягу. Використовуйте шари у своєму одязі, надягайте термобілизну - це збереже тепло вашого тіла та вбере зайву вологу. Зверху надягніть флісову кофту, теплий светр. Якщо ви знаходитесь вдома - ховайтеся під теплою пуховою ковдрою. Ще можна використовувати туристичний спальник або ж поставити намет - в ньому тепло зберігатиметься довше.

Не забувайте тримати в теплі ноги - надягніть кілька пар звичайних шкарпеток або використовуйте теплі. Слідкуйте, щоб гумки не тиснули, оскільки це порушує циркуляцію крові й ноги замерзають.

Їжа та пиття. По можливості використовуйте теплу їжу та пиття. У цьому вам допоможуть термоси та термокухлі. Можна зробити найпростішу грілку зі скляної пляшки – налийте в неї гарячу воду, загорніть у тканину та покладіть під ковдру.

Рухайтесь. Намагайтеся більше рухатися – це допомагає зігрітися. Можна зайнятися домашніми справами, прибиранням, а можна кожні півгодини-годину робити невелику розминку – це покращить кровообіг, і ви зігрієтесь.

Як уникнути переохолодження

Переохолодження виникає, коли температура тіла людини опускається нижче норми - 36,6 градуса. Різке зниження температури – критичне. Найчастішою причиною переохолодження є тривалий вплив низьких температур, а найуразливішою групою – люди зі зневодненням та фізично виснажені.

Симптоми переохолодження:

сонливість

озноб

зниження фізичної активності

втрата свідомості

сплутаність свідомості чи втрата пам'яті

нечіткі слова чи бурмотіння

уповільнене поверхневе дихання

слабке наповнення пульсу

порушення координації чи повільні рухи

яскраво-червона або синя холодна шкіра

Що не можна робити при переохолодженні

Не намагайтеся зігрітися дуже швидко – не розтирайте руки та ноги.

Не вживайте алкоголь та сигарети – перший сприяє швидкій віддачі тепла, а друге – звужує судини, що призводить до посилення переохолодження.

Як уберегтися від переохолодження