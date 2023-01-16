Як швидко зігрітися при відключенні опалення чи електрики
Відключення електроенергії часто призводить до відсутності опалення у приміщеннях. Іноді буває так, що через російські обстріли може зникнути разом з електрикою тепло в батареях або джерело опалення потребує електроенергії.
Зігрітися за таких умов необхідно, оскільки зниження температури тіла небезпечне. Як зігріватися правильно – читайте нижче.
Як зігрітися у холодній квартирі
Багатошаровість одягу. Використовуйте шари у своєму одязі, надягайте термобілизну - це збереже тепло вашого тіла та вбере зайву вологу. Зверху надягніть флісову кофту, теплий светр. Якщо ви знаходитесь вдома - ховайтеся під теплою пуховою ковдрою. Ще можна використовувати туристичний спальник або ж поставити намет - в ньому тепло зберігатиметься довше.
Не забувайте тримати в теплі ноги - надягніть кілька пар звичайних шкарпеток або використовуйте теплі. Слідкуйте, щоб гумки не тиснули, оскільки це порушує циркуляцію крові й ноги замерзають.
Їжа та пиття. По можливості використовуйте теплу їжу та пиття. У цьому вам допоможуть термоси та термокухлі. Можна зробити найпростішу грілку зі скляної пляшки – налийте в неї гарячу воду, загорніть у тканину та покладіть під ковдру.
Рухайтесь. Намагайтеся більше рухатися – це допомагає зігрітися. Можна зайнятися домашніми справами, прибиранням, а можна кожні півгодини-годину робити невелику розминку – це покращить кровообіг, і ви зігрієтесь.
Як уникнути переохолодження
Переохолодження виникає, коли температура тіла людини опускається нижче норми - 36,6 градуса. Різке зниження температури – критичне. Найчастішою причиною переохолодження є тривалий вплив низьких температур, а найуразливішою групою – люди зі зневодненням та фізично виснажені.
Симптоми переохолодження:
- сонливість
- озноб
- зниження фізичної активності
- втрата свідомості
- сплутаність свідомості чи втрата пам'яті
- нечіткі слова чи бурмотіння
- уповільнене поверхневе дихання
- слабке наповнення пульсу
- порушення координації чи повільні рухи
- яскраво-червона або синя холодна шкіра
Що не можна робити при переохолодженні
Не намагайтеся зігрітися дуже швидко – не розтирайте руки та ноги.
Не вживайте алкоголь та сигарети – перший сприяє швидкій віддачі тепла, а друге – звужує судини, що призводить до посилення переохолодження.
Як уберегтися від переохолодження
- Якщо ваші речі промокли - постарайтеся переодягнутися в сухі
- Уникайте протягів
- Випийте гарячий напій і з'їжте щось із великою кількістю білка
- Зробіть прості вправи руками та ногами
- Якщо ви опинилися на відкритому просторі – шукайте укриття у сухих та теплих місцях, утеплюйте кінцівки та голову.
- Під собою розмістіть подушки та каремати
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