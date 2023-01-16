Как быстро согреться при отключении отопления или электричества

Отключение электроэнергии часто приводит к отсутствию отопления в помещениях. Порой бывает так, что из-за российских обстрелов может пропасть вместе с электричеством тепло в батареях или же источник отопления нуждается в электроэнергии.

Согреться в таких условиях необходимо, так как снижение температуры тела опасно. Как согреваться правильно - читайте ниже.

Как согреться в холодной квартире

Многослойность одежды. Используйте слои в своей одежде, надевайте термобелье - это сохранит тепло вашего тела и впитает лишнюю влагу. Сверху наденьте флисовую кофту, теплый свитер. Если вы находитесь дома - укройтесь теплым пуховым одеялом. Еще можно использовать туристический спальник или же поставить палатку - в ней тепло будет сохраняться дольше.

Не забывайте держать в тепле ноги - наденьте несколько пар обычных носков или же используйте теплые. Следите, чтобы резинки не давили, так как это нарушает циркуляцию крови и ноги замерзают.

Еда и питье. По возможности используйте теплую пищу и питье. В этом вам помогут термосы и термокружки. Можно сделать самую простую грелку из стеклянной бутылки - налейте в нее горячую воду, заверните в ткань и положите под одеяло.

Двигайтесь. Старайтесь больше двигаться - это помогает согреться. Можно заняться домашними делами, уборкой, а можно каждые полчаса-час делать небольшую разминку - это улучшит кровообращение, и вы согреетесь.

Как избежать переохлаждения

Переохлаждение возникает, когда температура тела человека опускается ниже от нормы - 36,6 градусов. Резкое снижение температуры - критическое. Самой частой причиной переохлаждения является длительное влияние низких температур, а самой уязвимой группой - люди с обезвоживанием и физически истощенные.

Симптомы переохлаждения:

сонливость

озноб

снижение физической активности

потеря сознания

спутанность сознания или потеря памяти

нечеткие слова или бормотание

замедленное поверхностное дыхание

слабое наполнение пульсу

нарушение координации или медленные движения

ярко-красная или синяя холодная кожа

Что нельзя делать при переохлаждении

Не пытайтесь согреться очень быстро - не растирайте руки и ноги.

Не употребляйте алкоголь и сигареты - первый способствует быстрой отдаче тепла, а второе - сужает сосуды, что приводит к усилению переохлаждения

Как уберечься от переохлаждения