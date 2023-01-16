Как быстро согреться при отключении отопления или электричества
Отключение электроэнергии часто приводит к отсутствию отопления в помещениях. Порой бывает так, что из-за российских обстрелов может пропасть вместе с электричеством тепло в батареях или же источник отопления нуждается в электроэнергии.
Согреться в таких условиях необходимо, так как снижение температуры тела опасно. Как согреваться правильно - читайте ниже.
Как согреться в холодной квартире
Многослойность одежды. Используйте слои в своей одежде, надевайте термобелье - это сохранит тепло вашего тела и впитает лишнюю влагу. Сверху наденьте флисовую кофту, теплый свитер. Если вы находитесь дома - укройтесь теплым пуховым одеялом. Еще можно использовать туристический спальник или же поставить палатку - в ней тепло будет сохраняться дольше.
Не забывайте держать в тепле ноги - наденьте несколько пар обычных носков или же используйте теплые. Следите, чтобы резинки не давили, так как это нарушает циркуляцию крови и ноги замерзают.
Еда и питье. По возможности используйте теплую пищу и питье. В этом вам помогут термосы и термокружки. Можно сделать самую простую грелку из стеклянной бутылки - налейте в нее горячую воду, заверните в ткань и положите под одеяло.
Двигайтесь. Старайтесь больше двигаться - это помогает согреться. Можно заняться домашними делами, уборкой, а можно каждые полчаса-час делать небольшую разминку - это улучшит кровообращение, и вы согреетесь.
Как избежать переохлаждения
Переохлаждение возникает, когда температура тела человека опускается ниже от нормы - 36,6 градусов. Резкое снижение температуры - критическое. Самой частой причиной переохлаждения является длительное влияние низких температур, а самой уязвимой группой - люди с обезвоживанием и физически истощенные.
Симптомы переохлаждения:
- сонливость
- озноб
- снижение физической активности
- потеря сознания
- спутанность сознания или потеря памяти
- нечеткие слова или бормотание
- замедленное поверхностное дыхание
- слабое наполнение пульсу
- нарушение координации или медленные движения
- ярко-красная или синяя холодная кожа
Что нельзя делать при переохлаждении
Не пытайтесь согреться очень быстро - не растирайте руки и ноги.
Не употребляйте алкоголь и сигареты - первый способствует быстрой отдаче тепла, а второе - сужает сосуды, что приводит к усилению переохлаждения
Как уберечься от переохлаждения
- Если ваши вещи промокли - постарайтесь переодеться в сухие
- Избегайте сквозняков
- Выпейте горячий напиток и съешьте что-то с большим количеством белка
- Сделайте простые упражнения руками и ногами
- Если вы оказались на открытом пространстве - ищите укрытие в сухих и теплых местах, утепляйте конечности и голову.
- Под собой разместите подушки и карематы
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