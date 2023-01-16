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Как быстро согреться при отключении отопления или электричества

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Понедельник 16 января 2023 09:02
Как быстро согреться при отключении отопления или электричества Как согреться при отключении света и отопления (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Отключение электроэнергии часто приводит к отсутствию отопления в помещениях. Порой бывает так, что из-за российских обстрелов может пропасть вместе с электричеством тепло в батареях или же источник отопления нуждается в электроэнергии.

Согреться в таких условиях необходимо, так как снижение температуры тела опасно. Как согреваться правильно - читайте ниже.

Как согреться в холодной квартире

Многослойность одежды. Используйте слои в своей одежде, надевайте термобелье - это сохранит тепло вашего тела и впитает лишнюю влагу. Сверху наденьте флисовую кофту, теплый свитер. Если вы находитесь дома - укройтесь теплым пуховым одеялом. Еще можно использовать туристический спальник или же поставить палатку - в ней тепло будет сохраняться дольше.

Не забывайте держать в тепле ноги - наденьте несколько пар обычных носков или же используйте теплые. Следите, чтобы резинки не давили, так как это нарушает циркуляцию крови и ноги замерзают.

Еда и питье. По возможности используйте теплую пищу и питье. В этом вам помогут термосы и термокружки. Можно сделать самую простую грелку из стеклянной бутылки - налейте в нее горячую воду, заверните в ткань и положите под одеяло.

Двигайтесь. Старайтесь больше двигаться - это помогает согреться. Можно заняться домашними делами, уборкой, а можно каждые полчаса-час делать небольшую разминку - это улучшит кровообращение, и вы согреетесь.

Как быстро согреться при отключении отопления или электричества

Как избежать переохлаждения

Переохлаждение возникает, когда температура тела человека опускается ниже от нормы - 36,6 градусов. Резкое снижение температуры - критическое. Самой частой причиной переохлаждения является длительное влияние низких температур, а самой уязвимой группой - люди с обезвоживанием и физически истощенные.

Симптомы переохлаждения:

  • сонливость
  • озноб
  • снижение физической активности
  • потеря сознания
  • спутанность сознания или потеря памяти
  • нечеткие слова или бормотание
  • замедленное поверхностное дыхание
  • слабое наполнение пульсу
  • нарушение координации или медленные движения
  • ярко-красная или синяя холодная кожа

Что нельзя делать при переохлаждении

Не пытайтесь согреться очень быстро - не растирайте руки и ноги.

Не употребляйте алкоголь и сигареты - первый способствует быстрой отдаче тепла, а второе - сужает сосуды, что приводит к усилению переохлаждения

Как уберечься от переохлаждения

  • Если ваши вещи промокли - постарайтесь переодеться в сухие
  • Избегайте сквозняков
  • Выпейте горячий напиток и съешьте что-то с большим количеством белка
  • Сделайте простые упражнения руками и ногами
  • Если вы оказались на открытом пространстве - ищите укрытие в сухих и теплых местах, утепляйте конечности и голову.
  • Под собой разместите подушки и карематы

Как быстро согреться при отключении отопления или электричества

Ранее мы писали о том, что опытный путешественник поделился секретами выживания в любых условиях.

А также мы рассказывали о 6 способах, которые помогут обмануть тело при замерзании дома или на улице.

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