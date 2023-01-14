Довідки та документи. Як пройти кордон при в'їзді до більшості країн: поради

Міграційні та митні процедури в кожній країні світу — один із тривожних етапів мандрівки для всіх — і біженців, і туристів.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Travel розповідає, як звести до мінімуму будь-які проблеми, що можуть виникнути під час в’їзду в іншу країну.

Як поводитися під час міграційного контролю і що треба знати українцям – читайте детальніше.

Зверніть увагу. У публікації не йдеться про отримання віз до тих чи інших країн. Про умови та візові режими, умови в'їзду для українців треба перевіряти в кожному випадку окремо.

Питання на кордоні та виїзд біженців: що треба знати

Важлива частина проходження міграційного процесу — бути впевненим і відповідати на питання прямо та лаконічно, не повідомляти відразу багато інформації. Спілкуватися треба коректно, навіть якщо ви втомилися і перенесли тривалий переліт або нічний переїзд у поїзді.

Найчастіші питання, які може поставити офіцер міграційної служби:

Чи надовго ви їдете в країну?

Яка мета поїздки?

Де ви зупинилися?

Це цілком стандартні запитання, на які легко відповісти. Наприклад, на питання про мету поїздки можна просто відповісти “туризм”.

Проходження кордону біженцями з України. Якщо ви їдете до країни ЄС під час війни, із додаткових документів вас можуть попросити, наприклад, документи на тварину. Для перельоту до Канади, США та Великої Британії у вас заздалегідь мають бути готовими документи, які дозволяють в'їзд до цих країн саме за програмами для біженців. В кожній із цих країн вимоги свої, і їх готують зазвичай за кілька місяців до поїздки.

Фото: При в'їзді до Британії, США або Канади треба заздалегідь підготувати візові документи (Getty Images)

В деяких країнах такі перевірки суворіші, ніж в інших. Наприклад, репутацію "суворих" мають Сполучені Штати та Ізраїль. А Сербія та Грузія загалом досить м’які. Іноді при відвідуванні однієї країни громадянину автоматично заборонять в'їзд до іншої. Теоретично, якщо людина відвідала Ізраїль, вона не може їхати до Ірану. Однак на практиці це може бути зовсім не так: мандрівники повідомляють про численні випадки, коли це правило не працює.

Додаткові документи, які можуть перевіряти

Як правило, більшості мандрівників з України, якщо вони їдуть до ЄС під час війни, не потрібно багато додаткових документів, окрім паспорта. Однак завжди є винятки. Авіакомпанія навряд чи пустить пасажирів на борт літака, якщо у них немає необхідних підтверджуючих документів для кінцевого пункту призначення.

Приклади документів, які іноді вимагають:

Підтвердження подальшої подорожі/зворотного квитка;

Підтвердження коштів/виписка з банківського рахунку;

Бронювання житла;

Страховка для подорожей.

Щеплення для Африки та митниця в Австралії. Правила з усього світу

Деякі країни вимагають до поїздки зробити певні щеплення. Так, для в’їзду в Уганду треба, щоб відвідувачі заздалегідь отримали щеплення прививку від жовтої лихоманки, Кенія вимагає пред'явлення зворотного квитка, а Сейшельські острови — броні й оплати проживання заздалегідь.

В кожній країні є свої правила, тому обов’язково перевірте конкретні вимоги того напрямку, куди ви запланували поїздку.

Фото: В острівних країнах зазвичай встановлюють доволі суворі правила ввезення речей (unsplash.com)

Іноді треба заповнити форми, вказавши свою адресу в цій країні (наприклад, адресу готелю) і контактний номер. наприклад, це просять зробити ще в літаку до Великої Британії. Добре заздалегідь виписати таку інформацію і бути готовим, що після прибуття може не бути доступу до інтернету.

Крім міграційного контролю, є ще митниця. Для більшості людей, якщо це туристи, вона при перетині кордону не настільки важлива. Задача митних органів — контролювати осіб, щоб вони не завезли товари без оподаткування або небезпечні предмети.

Більша частина пасажирів поїздів та літаків з подібним не стикається. Але є винятки. Зокрема, яскраві приклади — Нова Зеландія та Австралія. Це острівні держави, де вважають, що їхні екосистеми дуже вразливі до чужорідних видів і хвороб, які можуть там закріпитися.

В Австралії та Новій Зеландії традиційно суворі правила, і відвідувачі повинні декларувати певні речі, які в інші країни можна ввозити вільно. Наприклад, декларуванню підлягають предмети вартістю понад 900 австралійських доларів, понад 2.25 літрів алкогольних напоїв, понад 50 штук сигарет або 50 сигар.

Необхідно декларувати всі продукти харчування, а також предмети, вироблені з тваринної або рослинної сировини, дерев’яні вироби. Не дозволяється ввезення (за виключенням певних випадків) вогнепальної зброї, інших видів зброї, заборонених наркотичних препаратів.

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