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Як швидко висушити волосся при відключенні світла: можна обійтися без фена

Як швидко висушити волосся без фена (фото: freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

В умовах постійного відключення світла та холодної погоди українці часто стикаються з ситуацією, коли волосся помити встигли, а ось посушити феном – вже ні. Електроенергії немає, волосся мокре і через годину важлива зустріч.

Як можна швидко висушити волосся у такій ситуації – читайте у матеріалі Styler.

Забираємо зайву вологу

Для того, щоб просушити волосся, спочатку потрібно прибрати з нього зайву вологу. Для цього візьміть пухнастий рушник і обробіть кожне пасмо. Загортайте пасмо в рушник і віджимайте.

Процедуру потрібно робити з обережністю, щоб вологому волоссю не зашкодити. Не варто терти чи розтягувати. Не робіть агресивних рухів. Якщо у вас довге волосся та об'ємне - може знадобитися два рушники.

Сушимо волосся

Для другого етапу вам знадобиться рушник із мікрофібри. З таким рушником ви не тільки висушите волосся, але й зможете надати деякого об'єму волоссю. Волокна мікрофібри м'якше й ефективніше вбирають воду.

Відокремлюйте пасма шириною не більше 5 см і пройдіть рушником від коренів до кінчиків. Повторіть процедуру двічі, за необхідності – більше. Для розділення локонів беріть гребінець із широкими зубцями - це убереже від пошкоджень волосся.

Два рушники та батарея

Якщо у вас немає тільки електроенергії, але при цьому в будинку теплі батареї - є ще один спосіб сушіння волосся. Покладіть сухий рушник на батарею і дайте йому нагрітися. Тим часом просушуйте пасма іншим рушником.

Коли рушник нагріється – зніміть його з батареї та оберніть в нього вологе волосся. Зачекайте 5-10 хвилин, доки тепло від тканини допоможе просушити волосся.

Паперові рушники

Для видалення вологи з волосся можна використовувати щільні паперові рушники. Тонкі брати не варто - вони розмокатимуть і шматочки паперу до волосся прилипнуть.

Паперові рушники потрібно використовувати після того, як ви просушите пасма рушником з мікрофібри.

Короткі зачіски

Якщо волосся у вас зовсім коротке, то висушити його буде значно легше. Підсушіть рушником та нанесіть засіб для укладання. Розділіть на пасма і скрутіть кожну в джгут, потім закріпіть шпилькою.

Зачекайте 10 хвилин і зніміть шпильки. Розчешіть гребінцем з рідкісними зубцями. Потім зробіть укладку і зафіксуйте лаком.

До речі, раніше ми говорили про те, що робити, якщо світло вимкнули під час роботи пральної машинки.

А також ми писали про те, як швидко освіжити волосся без води та шампуню.

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