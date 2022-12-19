Как быстро высушить волосы при отключении света: можно обойтись и без фена

Убираем лишнюю влагу

Для того чтобы просушить волосы, сначала нужно убрать из них лишнюю влагу. Для этого возьмите пушистое полотенце и обработайте каждую прядку. Заворачивайте прядь в полотенце и отжимайте.

Процедуру нужно делать с осторожностью, чтобы влажные волосы не повредить. Не стоит тереть или растягивать. Не делайте агрессивные движения. Если у вас длинные волосы и объемные - может понадобиться два полотенца.

Сушим волосы

Для второго этапа вам понадобится полотенце из микрофибры. С таким полотенцем вы не только высушите волосы, но и сможете придать некоторый объем волосам. Волокна микрофибры мягче и более эффективно впитывают воду.

Отделяйте пряди шириной не более 5 см и пройдитесь полотенцем от корней до кончиков. Повторите процедуру дважды, при необходимости - больше. Для разделения прядей берите расческу с широкими зубцами - это убережет от повреждений волосы.

Два полотенца и батарея

Если у вас нет только электроэнергии, но при этом в доме теплые батареи - есть еще один способ сушки волос. Положите сухое полотенце на батарею и дайте ему нагреться. Тем временем просушивайте пряди другим полотенцем.

Когда полотенце нагреется - снимите его с батареи и оберните в него влажные волосы. Подождите 5-10 минут, пока тепло от ткани поможет просушить волосы.

Бумажные полотенца

Для удаления влаги с волос можно использовать плотные бумажные полотенца. Тонкие брать не стоит - они будут размокать и кусочки бумаги к волосам прилипнут.

Бумажные полотенца нужно использовать после того как вы просушите пряди полотенцем из микрофибры.

Короткие стрижки

Если волосы у вас совсем короткие, то высушить их будет значительно легче. Подсушите полотенцем и нанесите средство для укладки. Разделите на пряди и скрутите каждую в жгут, потом закрепите заколкой.

Подождите 10 минут и снимите заколки. Расчешите расческой с редкими зубцами. Потом уложите и зафикисируйте лаком.