Як швидко погладити одяг та постільну білизну: праска не знадобиться

Побутова техніка може підвести в неочікуваний момент. Якщо потрібно терміново випрямити постільну білизну, то допоможуть легкі способи.

Допоможе простий розчин

Відразу після прання постільну білизну варто рівно скласти і повісити сушитися в такому положенні. Після цього можете сміливо одягати наволочки на подушки.

Щоб випрямити складки без праски, потрібно зробити простий розчин. Він складається зі склянки води та чайної ложки кондиціонера, які варто ретельно перемішати та перелити у пляшку з розпилювачем.

Суміш варто нанести на білизну, розгладжуючи її при цьому рукою. Далі на ділянках, на які потрапив розчин, складки мають зникають буквально на очах.

Як розгладити пом'яту сорочку

Для такого способу потрібно напустити в душ дуже гарячу воду, щоб було багато пари. Далі повісьте одяг у душі або у ванній кімнаті, щоб пара розгладила одяг.

Також можна розгладити білизну за допомогою пари з каструлі з гарячою водою.

Качалка для тіста

Спосіб підходить для прасування майок, штанів або невеликих предметів гардероба. Злегка зволожите вироби і помістіть їх між двома рушниками. Накрутіть їх на качалку і з силою розкрутіть на рівній твердій поверхні. Повторіть процедуру кілька разів.

Вирішити таку поширену проблему можна також за допомогою фену. Для цього попередньо злегка зволожте одяг, включіть фен на середню потужність і на невеликій відстані проведіть гарячим струменем повітря по нерівностях і складкам.