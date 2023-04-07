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Как быстро погладить одежду и постельное белье: утюг не понадобится

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Пятница 07 апреля 2023 07:33
Как быстро погладить одежду и постельное белье: утюг не понадобится Как без утюга разгладить постельное белье (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бытовая техника может подвести в неожиданный момент. Если нужно срочно выпрямить постельное белье, помогут легкие способы.

Об этом пишет SantePlus.

Поможет простой раствор

Сразу после стирки постельное белье следует ровно сложить и повесить сушиться в таком положении. После этого можете смело одевать наволочки на подушки.

Чтобы выпрямить складки без утюга, нужно сделать простой раствор. Он состоит из стакана воды и чайной ложки кондиционера, которые следует тщательно перемешать и перелить в бутылку с распылителем.

Смесь следует нанести на белье, разглаживая его при этом рукой. Далее на участках, на которые попал раствор, складки исчезают буквально на глазах.

Как разгладить помятую рубашку

Для такого способа нужно напустить в душ очень горячую воду, чтобы было много пари. Далее повесьте одежду в душе или в ванной, чтобы пара разгладила одежду.

Также можно разгладить белье с помощью пари из кастрюли с горячей водой.

Качалка для теста

Способ подходит для глажки майок, брюк или небольших предметов гардероба. Слегка увлажните изделия и поместите их между двумя полотенцами. Накрутите их на скалку и с силой раскрутите на ровной жесткой поверхности. Повторите процедуру несколько раз.

Решить такую распространенную проблему также можно с помощью фена. Для этого предварительно слегка увлажните одежду, включите фен на среднюю мощность и на небольшом расстоянии проведите горячей струей воздуха по неровностям и складкам.

Раньше мы сообщали, когда нужно стирать и менять постельное белье, чтобы привлечь удачу и богатство.

Также мы писали, почему нельзя два дня подряд носить одну и ту же одежду.

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