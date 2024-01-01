Як швидко відмити посуд після новорічного застілля: корисні лайфхаки

Новий рік - це не лише свято та зустрічі з друзями, а й прибирання наступного ранку. Напевно, найбільшу частину займе миття посуду. Проте є лайфхаки, які можуть пришвидшити цей процес.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найбільш дієві поради, як швидко помити посуд після святкової ночі.
Це швидкий і дієвий метод відмити посуд від жиру. Секрет полягає в тому, що м'яка структура порошку допоможе відчистити глибокий застарілий жир і не буде залишати подряпин.
Для цього просто посипте брудний посуд харчовою содою та трохи зачекайте, щоб жир розчинився.
Якщо у вас зібралося багато немитого посуду, складіть його в раковину та киньте туди харчової соди. Бруд розчиниться, і мити тарілки стане легше. Не забувайте використовувати гумові рукавички.
Якщо потрібно відмити каструлю чи пательню, наповніть її водою та насипте всередину харчової соди. Далі поставте на плиту й зачекайте, коли жир википить.
Як швидко помити багато брудного посуду (фото: Freepik)
Для особливого давніх чи глибоких забруднень використайте цю суміш. Вам потрібно просто змішати всі інгредієнти між собою та нанести на поверхню, яку треба відмити.
Проте в жодному разі не використовуйте цей спосіб на посуді з "чутливим" покриттям, інакше його можна пошкодити.
Дайте суміші трохи часу для того, щоб вона "спрацювала". Після цього можете просто протерти губкою та ретельно промити під водою.
Неодноразово проводили експерименти, які доводили, що газовані напої можуть очистити від іржі та жиру. Тому ви також можете випробувати такий метод. Налийте газовану воду в ту ємність, яку потрібно вимити, до країв.
Але не застосовуйте такий спосіб для білого посуду, щоб він не зіпсувався.
Якщо ж на посуді просто зібрався невеликий наліт, візьміть спирт, який завжди є вдома. Змочіть ним серветку, ватний диск чи ганчірку та інтенсивно потріть посуд в місцях з нальотом.
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