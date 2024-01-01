Как быстро отмыть посуду после новогоднего застолья: полезные лайфхаки

Используйте соду

Это быстрый и действенный способ отмыть посуду от жира. Секрет состоит в том, что мягкая структура порошка поможет отчистить глубокий устаревший жир и не будет оставлять царапин.

Для этого просто посыпьте грязную посуду пищевой содой и подождите немного, чтобы жир растворился.

Если у вас собралось много немытой посуды, сложите ее в раковину и бросьте туда пищевую соду. Грязь растворится, и мыть тарелки станет легче. Не забывайте использовать резиновые перчатки.

Если нужно отмыть кастрюлю или сковороду, наполните ее водой и насыпьте внутрь пищевой соды. Затем поставьте на плиту и подождите, когда жир выкипит.

Как быстро помыть много грязной посуды (фото: Freepik)

Сода, соль и уксус

Для особенно давних или глубоких загрязнений используйте эту смесь. Вам нужно просто смешать все ингредиенты и нанести на поверхность, которую нужно отмыть.

Однако ни в коем случае не используйте этот способ на посуде с чувствительным покрытием, иначе его можно повредить.

Дайте смеси немного времени для того, чтобы она "сработала". После этого просто протереть губкой и тщательно промыть под водой.

Кока-кола и спирт

Неоднократно проводили эксперименты, доказывающие, что газированные напитки могут очистить от ржавчины и жира. Поэтому вы также можете опробовать такой метод. Налейте газировку в ту емкость, которую нужно вымыть, до краев.

Но не применяйте такой способ для белой посуды, чтобы она не испортилась.

Если же на посуде просто собрался небольшой налет, возьмите спирт, который всегда есть дома. Смочите им салфетку, ватный диск или тряпку и потрите посуду в местах с налетом.