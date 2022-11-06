Як швидко та легко зробити теплий килимок на підлогу: дуже бюджетний варіант

Найкращі варіанти для підлоги, це, звичайно ж, килимові покриття. І якщо у вас немає можливості купити зараз килим або постелити покриття на всю поверхню, то зробіть невеликі килимки самостійно.

В Україну йде холод і кожен зараз намагається утеплити будинок буквально всім, що є під руками. Для тепла у квартирах, потрібно утеплювати вікна, стіни та обов'язково підлогу.

Як можна зробити найпростіші килимки для підлоги - читайте в матеріалі нижче.

Зробити пухнастий та теплий килимок можна із залишків ниток та сітчастої тканини. Сітку можна купити в будь-якому будівельному супермаркеті, і вона коштує недорого. А нитки можете брати будь-які, які є під рукою – шерсть, акрил, віскоза та навіть будь-які штучні. Можна розпустити старі шарфи або светри.

З ниток вам потрібно зробити помпони. Варіантів кілька. На уроках праці в школах нас вчили робити такі помпони – два кільця з картону, на який намотуємо нитки, потім зв'язуємо посередині, затягуємо та розрізаємо ножицями.

Можна використовувати втулки від туалетного паперу замість кружків від картону – помпони також вийдуть пухнасті. Важливо тільки одне – всі помпони повинні вийти однакового розміру.

З помпонів можна зібрати певну картинку, а можна розкидати їх поверхнею килима в хаотичному порядку - килимок вийде веселим.

Скріншоти

Далі вам потрібно взяти будівельну сітку та вирізати необхідний розмір для вашого килимка. Це не обов'язково має бути квадрат або прямокутник. Килимок може бути круглим, овальним, у формі серця або навіть у формі тварини.

Скріншоти

Замість сітки можна використовувати щільну тканину - наприклад таку, якою оббивають меблі. Прикріпіть усі помпони на вашу поверхню. Можна пришити нитками, використовувати гачок і навіть посадити на суперклей.

Якщо будете використовувати суперклей, то будьте обережні, щоб відразу не приклеїти килимок до підлоги. Всі помпони потрібно розміщувати близько один до одного – так килимок буде без щілин.

Скріншоти

Ще можна зробити килимок зі старих футболок: