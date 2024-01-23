Як швидко та безпечно підняти тиск у домашніх умовах тим, хто страждає від його низького рівня

Артеріальний тиск є важливим показником здоров'я, і деякі люди можуть стикатися з проблемою низького тиску. Низький артеріальний тиск може призводити до втомленості, слабкості та інших неприємних симптомів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про деякі ефективні та безпечні способи, які допоможуть підняти тиск в домашніх умовах.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: МОЗ, Одеський обласний центр громадського здоров'я, Перша Соціальна Аптека, FitoMarket, Radka.
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Згідно з даними МОЗ, для більшості людей допустимими вважаються показники артеріального тиску, які не перевищують 140/90.
Низький артеріальний тиск - гіпотонія - є поширеним станом, при якому тиск в артеріях перебуває нижче норми. Люди, які страждають на гіпотонію, можуть відчувати втому, слабкість, запаморочення та навіть втрачати свідомість.
Для того, щоб підняти тиск, можна випити:
Підняти тиск можуть допомогти також деякі трави:
Крім того, артеріальний тиск можна підвищити, використовуючи китайську техніку точкового масажу:
Дехто радить також підвищити тиск, прийнявши контрастний душ.
Якщо у вас занизький тиск, швидко підняти його допоможуть деякі прості й доступні багатьом продукти:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому важливо вимірювати тиск навіть при нормальному стані.
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