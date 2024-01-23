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Як швидко та безпечно підняти тиск у домашніх умовах тим, хто страждає від його низького рівня

Як і чим швидко підняти тиск вдома (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Артеріальний тиск є важливим показником здоров'я, і деякі люди можуть стикатися з проблемою низького тиску. Низький артеріальний тиск може призводити до втомленості, слабкості та інших неприємних симптомів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про деякі ефективні та безпечні способи, які допоможуть підняти тиск в домашніх умовах.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: МОЗ, Одеський обласний центр громадського здоров'я, Перша Соціальна Аптека, FitoMarket, Radka.

Зміст

Що потрібно пити, щоб підняти тиск

Згідно з даними МОЗ, для більшості людей допустимими вважаються показники артеріального тиску, які не перевищують 140/90.

Низький артеріальний тиск - гіпотонія - є поширеним станом, при якому тиск в артеріях перебуває нижче норми. Люди, які страждають на гіпотонію, можуть відчувати втому, слабкість, запаморочення та навіть втрачати свідомість.

Для того, щоб підняти тиск, можна випити:

  • кілька склянок води впродовж короткого проміжку часу
  • склянку газованої води
  • чашку міцної кави 
  • чашку міцного чаю (бажано зеленого, гібіскусу чи каркаде)

Як підняти тиск народним методом

Підняти тиск можуть допомогти також деякі трави:

  • настоянка кореня женьшеню (поліпшує тонус організму, прискорює обмінні процеси, зміцнює стінки судин)
  • настоянка елеутерококу (підвищує тонус судин, нормалізує тиск, допомагає при нервових розладах, проблемах з імунною системою)
  • настоянка звіробою (відновлює уражені нервові волокна, заспокоює, відновлює життєві сили, знімає спазми судин, нормалізує роботу серця)
  • настоянка лимонника (має тонізуючу, антиоксидантну дію, усуває втому, підвищує працездатність)
  • відвар з мучниці або ведмежих вушок

Крім того, артеріальний тиск можна підвищити, використовуючи китайську техніку точкового масажу:

  • між брів
  • на внутрішній стороні ступні
  • у ямці за щиколоткою
  • на внутрішній стороні зап'ястя біля основи великого пальця
  • симетричних точок в ділянці грудей у підключичних ямках
  • мочок вух 

Дехто радить також підвищити тиск, прийнявши контрастний душ.

Що потрібно їсти, коли низький тиск

Якщо у вас занизький тиск, швидко підняти його допоможуть деякі прості й доступні багатьом продукти:

  • невеликий шматочок оселедця
  • солоний огірок
  • шматочок бринзи або фети
  • ложка соєвого соусу
  • шматочок чорного шоколаду

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому важливо вимірювати тиск навіть при нормальному стані.

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