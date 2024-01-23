Як швидко та безпечно підняти тиск у домашніх умовах тим, хто страждає від його низького рівня

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Що потрібно пити, щоб підняти тиск

Згідно з даними МОЗ, для більшості людей допустимими вважаються показники артеріального тиску, які не перевищують 140/90.

Низький артеріальний тиск - гіпотонія - є поширеним станом, при якому тиск в артеріях перебуває нижче норми. Люди, які страждають на гіпотонію, можуть відчувати втому, слабкість, запаморочення та навіть втрачати свідомість.

Для того, щоб підняти тиск, можна випити:

кілька склянок води впродовж короткого проміжку часу

склянку газованої води

чашку міцної кави

чашку міцного чаю (бажано зеленого, гібіскусу чи каркаде)

Як підняти тиск народним методом

Підняти тиск можуть допомогти також деякі трави:

настоянка кореня женьшеню (поліпшує тонус організму, прискорює обмінні процеси, зміцнює стінки судин)

настоянка елеутерококу (підвищує тонус судин, нормалізує тиск, допомагає при нервових розладах, проблемах з імунною системою)

настоянка звіробою (відновлює уражені нервові волокна, заспокоює, відновлює життєві сили, знімає спазми судин, нормалізує роботу серця)

настоянка лимонника (має тонізуючу, антиоксидантну дію, усуває втому, підвищує працездатність)

відвар з мучниці або ведмежих вушок

Крім того, артеріальний тиск можна підвищити, використовуючи китайську техніку точкового масажу:

між брів

на внутрішній стороні ступні

у ямці за щиколоткою

на внутрішній стороні зап'ястя біля основи великого пальця

симетричних точок в ділянці грудей у підключичних ямках

мочок вух

Дехто радить також підвищити тиск, прийнявши контрастний душ.

Що потрібно їсти, коли низький тиск

Якщо у вас занизький тиск, швидко підняти його допоможуть деякі прості й доступні багатьом продукти: