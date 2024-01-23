Как быстро и безопасно поднять давление в домашних условиях тем, кто страдает от его низкого уровня

Содержание

Что нужно пить, чтобы поднять давление

Согласно данным Минздрава, для большинства людей допустимыми считаются показатели артериального давления, не превышающие 140/90.

Низкое артериальное давление - гипотония - является распространенным состоянием, при котором давление в артериях находится ниже нормы. Люди, страдающие гипотонией, могут ощущать усталость, слабость, головокружение и даже терять сознание.

Для того чтобы поднять давление, можно выпить:

несколько стаканов воды в течение короткого промежутка времени

стакан газированной воды

чашку крепкого кофе

чашку крепкого чая (желательно зеленого, гибискуса или каркаде)

Как поднять давление народным методом

Поднять давление могут помочь также некоторые травы:

настойка корня женьшеня (улучшает тонус организма, ускоряет обменные процессы, укрепляет стенки сосудов)

настойка элеутерококка (повышает тонус сосудов, нормализует давление, помогает при нервных расстройствах, проблемах с иммунной системой)

настойка зверобоя (восстанавливает пораженные нервные волокна, успокаивает, восстанавливает жизненные силы, снимает спазмы сосудов, нормализует работу сердца)

настойка лимонника (обладает тонизирующим, антиоксидантным действием, устраняет усталость, повышает работоспособность)

отвар из толокнянки или медвежьих ушек

Кроме того, артериальное давление можно повысить, используя китайскую технику точечного массажа:

между бровей

на внутренней стороне ступни

в ямке за щиколоткой

на внутренней стороне запястья у основания большого пальца

симметричных точек в области груди в подключичных ямках

мочек ушей

Некоторые советуют также повысить давление, приняв контрастный душ.

Что нужно есть, когда низкое давление

Если у вас слишком низкое давление, быстро поднять его помогут некоторые простые и доступные многим продукты: