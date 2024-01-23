Как быстро и безопасно поднять давление в домашних условиях тем, кто страдает от его низкого уровня

Артериальное давление является важным показателем здоровья и некоторые люди могут сталкиваться с проблемой низкого давления. Низкое артериальное давление может приводить к усталости, слабости и другим неприятным симптомам.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о некоторых эффективных и безопасных способах, которые помогут поднять давление в домашних условиях.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Минздрав, Одесский областной центр общественного здоровья, Первая Социальная Аптека, FitoMarket, Radka.
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Согласно данным Минздрава, для большинства людей допустимыми считаются показатели артериального давления, не превышающие 140/90.
Низкое артериальное давление - гипотония - является распространенным состоянием, при котором давление в артериях находится ниже нормы. Люди, страдающие гипотонией, могут ощущать усталость, слабость, головокружение и даже терять сознание.
Для того чтобы поднять давление, можно выпить:
Поднять давление могут помочь также некоторые травы:
Кроме того, артериальное давление можно повысить, используя китайскую технику точечного массажа:
Некоторые советуют также повысить давление, приняв контрастный душ.
Если у вас слишком низкое давление, быстро поднять его помогут некоторые простые и доступные многим продукты:
Напомним, ранее мы рассказывали, почему важно измерять давление даже при нормальном состоянии.
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