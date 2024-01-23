Как быстро и безопасно поднять давление в домашних условиях тем, кто страдает от его низкого уровня
Артериальное давление является важным показателем здоровья и некоторые люди могут сталкиваться с проблемой низкого давления. Низкое артериальное давление может приводить к усталости, слабости и другим неприятным симптомам.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о некоторых эффективных и безопасных способах, которые помогут поднять давление в домашних условиях.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Минздрав, Одесский областной центр общественного здоровья, Первая Социальная Аптека, FitoMarket, Radka.
Содержание
- Что нужно пить, чтобы поднять давление
- Как поднять давление народным методом
- Что нужно есть, когда низкое давление
Что нужно пить, чтобы поднять давление
Согласно данным Минздрава, для большинства людей допустимыми считаются показатели артериального давления, не превышающие 140/90.
Низкое артериальное давление - гипотония - является распространенным состоянием, при котором давление в артериях находится ниже нормы. Люди, страдающие гипотонией, могут ощущать усталость, слабость, головокружение и даже терять сознание.
Для того чтобы поднять давление, можно выпить:
- несколько стаканов воды в течение короткого промежутка времени
- стакан газированной воды
- чашку крепкого кофе
- чашку крепкого чая (желательно зеленого, гибискуса или каркаде)
Как поднять давление народным методом
Поднять давление могут помочь также некоторые травы:
- настойка корня женьшеня (улучшает тонус организма, ускоряет обменные процессы, укрепляет стенки сосудов)
- настойка элеутерококка (повышает тонус сосудов, нормализует давление, помогает при нервных расстройствах, проблемах с иммунной системой)
- настойка зверобоя (восстанавливает пораженные нервные волокна, успокаивает, восстанавливает жизненные силы, снимает спазмы сосудов, нормализует работу сердца)
- настойка лимонника (обладает тонизирующим, антиоксидантным действием, устраняет усталость, повышает работоспособность)
- отвар из толокнянки или медвежьих ушек
Кроме того, артериальное давление можно повысить, используя китайскую технику точечного массажа:
- между бровей
- на внутренней стороне ступни
- в ямке за щиколоткой
- на внутренней стороне запястья у основания большого пальца
- симметричных точек в области груди в подключичных ямках
- мочек ушей
Некоторые советуют также повысить давление, приняв контрастный душ.
Что нужно есть, когда низкое давление
Если у вас слишком низкое давление, быстро поднять его помогут некоторые простые и доступные многим продукты:
- небольшой кусочек сельди
- соленый огурец
- кусочек брынзы или феты
- ложка соевого соуса
- кусочек черного шоколада
Напомним, ранее мы рассказывали, почему важно измерять давление даже при нормальном состоянии.
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