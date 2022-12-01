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Як швидко продовжити роботу батарейок: ці способи точно допоможуть

Як продовжити життя батарейкам (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Через постійні ракетні обстріли, в Україні люди змушені жити в екстремальних умовах. Зокрема, через відключення електроенергії українці користуються ліхтариками, але вони часто розряджаються в неочікуваний момент. Є дієві способи, які допоможуть продовжити роботу батарейок.

Про це пише SantePlus.

Як подовжити роботу батарейок

Кілька порад і хитрощів допоможуть зекономити та продовжити життя батарейок:

  • Зберігайте батарейки в сухому місці за температури від 20 до 25°C. Так вони працюватимуть довше;
  • Обмежте час використання: намагайтеся не використовувати батарейки без перерви протягом надто тривалого періоду, оскільки ви ризикуєте швидше їх розрядити;
  • Вийміть батарейки з пристроїв: якщо прилад не працює, то обов’язково повністю вимкніть його або вийміть батареї. Крім того, батареї, залишені в пристрої занадто довго, іноді можуть пошкодитись;
  • Замініть усі батареї одночасно: у пристрій, якому потрібно для роботи кілька батарейок, бажано міняти всю серію одночасно. Це питання балансування, адже тоді вони будуть використовуватися рівномірно і працюватимуть довше;
  • Повторно використовуйте розряджені батарейки: є пристрої, які споживають більше енергії, ніж інші. Тому замість того, щоб викидати батарейки, використовуйте їх повторно, наприклад, у пультах та настінних годинниках. Все, тому що вони споживають набагато менше енергії.

Що не можна робити з батарейками

Важливо пам'ятати що ніколи не можна пошкоджувати батарейки. Також не можна кидати їх у вогонь через ризик вибуху.

Використані батарейки не можна викидати, оскільки вони містять токсичні речовини. Їх потрібно здавати у спеціальні пункти збору, адже потім їх можна переробити.

Раніше ми писали про спосіб який допоможе реанімувати "мертві" батарейки.

Також ми розповідали, як своїми руками зробити довговічний ліхтарик для дому.

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