RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как быстро продлить работу батареек: эти способы точно помогут

Как продлить жизнь батарейкам (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за постоянных ракетных обстрелов, в Украине люди вынуждены жить в экстремальных условиях. В частности, из-за отключения электроэнергии украинцы пользуются фонариками, но они часто разряжаются в неожиданный момент. Есть действенные способы, которые помогут продолжить работу батареек.

Об этом пишет SantePlus.

Как продлить работу батареек

Несколько советов и хитростей помогут сэкономить и продлить жизнь батареек:

  • Храните батарейки в сухом месте при температуре от 20 до 25°C. Так они будут работать подольше;
  • Ограничьте время использования: старайтесь не использовать батарейки без перерыва в течение слишком длительного периода, поскольку вы рискуете быстрее разрядить их;
  • Извлеките батарейки из устройств: если прибор не работает, то обязательно полностью выключите его или извлеките батареи. Кроме того, батареи, оставленные в устройстве слишком долго, могут повредиться;
  • Замените все батареи одновременно: в устройство, которому нужно для работы несколько батареек, желательно менять всю серию одновременно. Это вопрос балансировки, ведь тогда они будут использоваться равномерно и будут работать дольше;
  • Повторно используйте разряженные батарейки: есть устройства, потребляющие больше энергии, чем другие. Поэтому вместо того, чтобы выбрасывать батарейки, используйте повторно, например, в пультах и настенных часах. Все, потому что они потребляют гораздо меньше энергии.

Что нельзя делать с батарейками

Важно помнить, что никогда нельзя повреждать батарейки. Также нельзя бросать их в огонь из-за риска взрыва.

Используемые батарейки нельзя выбрасывать, поскольку они содержат токсичные вещества. Их нужно сдавать в специальные пункты сбора, ведь затем их можно переработать.

Раньше мы писали о способе, который поможет реанимировать "мертвые" батарейки.

Также мы рассказывали, как своими руками сделать долговечный фонарик для дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхакиліхтарикибатарейки