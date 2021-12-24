Как реанимировать "мертвые" батарейки: ученые придумали способ
В США инженеры придумали способ, который поможет продлить срок службы литий-ионных батарей на 30% и повысит их производительность.
Об этом пишет журнал Nature.
Так, частицы лития можно снова реанимировать, если правильно настроить процесс зарядки. К тому же такой метод не только улучшит современные батареи, но и откроет конструкции с большей плотностью энергии для будущих поколений.
Ученые говорят, что в будущем, например, электромобили смогут дольше ездить без перезарядки, а смартфоны станут более автономными.
"Я всегда считал изолированный литий некачественным, поскольку он приводит к разложению батарей и даже вспышке. Но мы обнаружили, что можно повторно соединить этот "мертвый" литий с отрицательным электродом, чтобы его вернуть", - рассказал руководитель исследования профессор Цуй.
Также специалисты отметили, что неактивные частицы лития можно вернуть к жизни, если прицельно направить на них напряжение.
Как оживить "мертвые" батарейки (freepik)
Ученые во время эксперимента собрали "оптическую" батарею - это устройство, которое позволило наблюдать изолированные сгустки в реальном времени во время зарядки.
Выяснилось, что на самом деле они не были полностью "мертвыми", а очень медленно перемещались к одному электроду во время подзарядки и другому - при разрядке.
Эксперименты с другими батареями и компьютерное моделирование доказали, что активность лития увеличивается при большей силе тока.
Кроме того, специалисты добавили, что изолированность лития является большой проблемой для создания литий-металлических батарей следующего поколения, которые способны удерживать до 10 раз больше энергии. Однако, новейшие технологии могут помочь устранить этот недостаток.
Раньше мы называли самые опасные препараты из домашней аптечки.
Также мы писали, что ученые нашли виновника всех пандемий на планете.