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Как реанимировать "мертвые" батарейки: ученые придумали способ

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Пятница 24 декабря 2021 16:47
Как реанимировать "мертвые" батарейки: ученые придумали способ Как оживить "мертвые" батарейки (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В США инженеры придумали способ, который поможет продлить срок службы литий-ионных батарей на 30% и повысит их производительность.

Об этом пишет журнал Nature.

Так, частицы лития можно снова реанимировать, если правильно настроить процесс зарядки. К тому же такой метод не только улучшит современные батареи, но и откроет конструкции с большей плотностью энергии для будущих поколений.

Ученые говорят, что в будущем, например, электромобили смогут дольше ездить без перезарядки, а смартфоны станут более автономными.

"Я всегда считал изолированный литий некачественным, поскольку он приводит к разложению батарей и даже вспышке. Но мы обнаружили, что можно повторно соединить этот "мертвый" литий с отрицательным электродом, чтобы его вернуть", - рассказал руководитель исследования профессор Цуй.

Также специалисты отметили, что неактивные частицы лития можно вернуть к жизни, если прицельно направить на них напряжение.

Как реанимировать &quot;мертвые&quot; батарейки: ученые придумали способКак оживить "мертвые" батарейки (freepik)

Ученые во время эксперимента собрали "оптическую" батарею - это устройство, которое позволило наблюдать изолированные сгустки в реальном времени во время зарядки.

Выяснилось, что на самом деле они не были полностью "мертвыми", а очень медленно перемещались к одному электроду во время подзарядки и другому - при разрядке.

Эксперименты с другими батареями и компьютерное моделирование доказали, что активность лития увеличивается при большей силе тока.

Кроме того, специалисты добавили, что изолированность лития является большой проблемой для создания литий-металлических батарей следующего поколения, которые способны удерживать до 10 раз больше энергии. Однако, новейшие технологии могут помочь устранить этот недостаток.

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