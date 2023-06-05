Як швидко прибрати неприємний запах в холодильнику засобами, які точно є у вас вдома

Немає нічого гіршого, ніж запахи холодильника, які наповнюють вашу кухню щоразу, коли ви відкриваєте його. На щастя, є кілька простих кроків, які ви можете виконати, щоб назавжди позбавитися від стійких запахів.

Про те, як позбутися неприємного запаху в холодильнику, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Як позбутися неприємного запаху

Сіль

Для початку треба прибрати та помити холодильник. Після цього наберіть чашку солі та поставте її у найвіддаленіше місце холодильника .

Сіль не тільки абсорбує неприємні запахи, а й вбере всю вологу . Таким чином, ваша їжа буде краще зберігатися та й не буде жодних запахів.

Харчова сода

Харчова сода працює по такому ж принципу, як і сіль. Спочатку потрібно насипати соду в миску і також поставити в холодильник.

Також можна соду розвести з водою - в один літр води додати три столові ложки порошку. Цим розчином помити весь холодильник.

Оцет

Оцет також чудово справляється з неприємними запахами. Приготуйте розчин оцту та води з пропорцією 1:1 та ретельно помийте холодильник.

Кавові зерна

Кава також працює як абсорбент. Саме з цієї причини її можна знайти в парфумерних відділах.

Просто покладіть одну чашку меленої кави в миску або на тарілку та залиште в холодильнику без кришки на один-два дні.

Активоване вугілля

Такий засіб - відомий абсорбент не тільки для людського організму, але і для побутової техніки. Візьміть 20-50 таблеток, подрібніть їх, висипте в тарілку і залиште в холодильнику.

Активоване вугілля вбере запахи, можна також його використати повторно, якщо попередньо нагріти порошок в духовці.

Чому запахи з'являються

Найбільш очевидною причиною для появи запахів є їжа або її залишки. Після свят ваш холодильник точно був переповнений ними, та навіть якщо ви вже позбулися від них, сморід все ще може таїтися всередині. Навіть після протирання поверхонь пластик холодильника може утримувати запахи.