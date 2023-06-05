Как быстро убрать неприятный запах в холодильнике средствами, которые точно есть у вас дома

Нет ничего хуже, чем запахи холодильника, которые наполняют вашу кухню всякий раз, когда вы открываете его. К счастью, есть несколько простых шагов, которые вы можете выполнить, чтобы навсегда избавиться от стойких запахов.

О том, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Как избавиться от неприятного запаха

Соль

Для начала нужно убрать и помыть холодильник. После этого наберите чашку соли и поставьте ее в самое отдаленное место холодильника .

Соль не только абсорбирует неприятные запахи, но и впитает всю влагу . Таким образом, ваша еда будет лучше храниться и не будет никаких запахов.

Пищевая сода

Пищевая сода работает по такому же принципу, как и соль. Сначала нужно насыпать соду в миску и поставить в холодильник.

Также можно соду развести с водой - в один литр води добавить три столовых ложки порошка. Этим раствором промыть весь холодильник.

Уксус

Уксус также отлично справляется с неприятными запахами. Приготовьте раствор уксуса и воды с пропорцией 1:1 и тщательно помойте холодильник.

Кофейные зерна

Кофе также работает как абсорбент. Именно по этой причине его можно найти в парфюмерных отделах.

Просто положите одну чашку молотого кофе в миску или тарелку и оставьте в холодильнике без крышки на один-два дня.

Активированный уголь

Такое средство - известный абсорбент не только для человеческого организма, но и для бытовой техники. Возьмите 20-50 таблеток, измельчите их, высыпьте в тарелку и оставьте в холодильнике.

Активированный уголь впитает запахи, можно также его использовать повторно, если предварительно нагреть порошок в духовке.

Почему запахи появляются

Наиболее очевидной причиной для появления запахов есть пища или ее остатки. После праздников ваш холодильник точно был переполнен ими, и даже если вы уже избавились от них, вонь все еще может таиться внутри. Даже после протирания поверхностей пластик холодильника может содержать запахи.