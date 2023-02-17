Как быстро убрать катышки из одежды: топ-5 эффективных способов

Вы недавно купили свитер, но на нем уже появились катышки, которые портят весь внешний вид, делая его потрепанным и старым. Не спешите его выбрасывать, ведь он послужит еще не один сезон. Достаточно запомнить только несколько полезных лайфхаков.

Как убрать катышки из одежды подручными средствами - читайте в материале Styler ниже .

Почему возникают

К основным причинам появления катышек относят:

вид ткани - наиболее страдают натуральные материалы и с незначительным синтетическим волокном;

неправильный уход - стирка не теми средствами и при более высокой температуре воды;

рыхлость ткани - плохо скрученные нити в структуре полотна;

поверхностное трение ткани.

Способы удаления

Бритва

Убрать глотки из гладких и не слишком ворсистых вещей можно просто станком для бритья. Для этого нужно натянуть вещь в проблемной зоне и аккуратно обработать, стараясь не порезать.

Скотч

Выбирать нужно очень липкую ленту и обрабатывать ткань по принципу действия восковых полосок для эпиляции. Сначала нужно хорошо прижать его липкой стороной к материалу, затем резко оторвать от поверхности.

Ножницы

Для такого способа потребуется много времени и терпения. В общем можно удалить катышки, срезая их ножницами. Такой способ более качественный, потому что волокна именно срезаются, что уменьшает вероятность быстрого образования новых.

Ролик с липкой лентой

Это удобное устройство для любых тканей. Он удаляет лишь небольшие катышки, которые образовались недавно. Однако с более серьезной проблемой ролик не справится.

Зубная щетка

Такой способ подойдет для деликатных тканей, которые нельзя обрабатывать лезвием или ножницами. Мягкой зубной щеткой нужно пройтись по поверхности материала, направляя ее вдоль волокон.