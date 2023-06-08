Як швидко позбутися неприємних запахів на кухні: ці засоби коштують копійки

Неприємний запах на кухні – явище дуже розповсюджене. Під час приготування страв можуть статися різні неприємності – підгоріла цибуля, втекло молоко, чистили свіжу рибу, не встигли вчасно винести відро для сміття. А в спеку такі запахи починають просто зводити з розуму.

Які найпростіші засоби вам допоможуть швидко усунути неприємний запах на кухні - читайте нижче.

Рятівна суміш. У каструлю налийте 3 ст. ложки звичайного оцту та 1 склянку води. Перемішайте, поставте на вогонь та доведіть до кипіння. Потім дозвольте суміші покипіти 3-5 хвилин і не закривайте каструлю кришкою. Оцет має кислий запах, який допомагає нейтралізувати неприємні аромати.

Відро для сміття. Забули вранці забрати пакет зі сміттям, а ввечері дихати в приміщенні просто неможливо. Видаліть пакет зі сміттям або викиньте відходи, а відро ретельно помийте з миючим засобом і протріть паперовим рушником або серветкою. Дайте висохнути.

На дно покладіть кілька ватяних дисків і окропіть їх ефірною олією або освіжувачем для повітря. Зверху поставте пакет. Ватні диски варто міняти 1-2 рази на тиждень, а відро влітку ретельно мийте хоча б раз на 7-10 днів і від неприємного запаху ви позбавитеся назавжди. Для приємного запаху можна кинути у відро лимонну шкірку.

Холодильник Раз у 7-10 днів проведіть у холодильнику та морозилці ревізію, протирайте полички ганчірочкою, змоченою в розчині оцту та води, або розчині оцту, соди та води. Видаліть всі залишки їжі. Мильні розводи протріть губкою, а всі ящики помийте ретельно у теплій воді.

Для холодильника можна зробити спеціальний освіжувач своїми руками. Візьміть невелику ємність (глибоку кришку, пластмасову коробочку), насипте туди соду шаром 0,5 см. Накрийте поліетиленовою плівкою і зробіть зубочисткою отвори, щоб могло циркулювати повітря. Поставте освіжувач углиб холодильника – він захистить від неприємних запахів на 2-3 місяці.

Раковина. Щоб позбавитися неприємного запаху в кухонній раковині, промийте її оцтовим розчином (1 ст. ложка на склянку води). Потім промийте гумову прокладку – саме там збираються всі бактерії та сміття. А потім засипте 100-150 г харчової соди у каналізаційну трубу. Залишіть на 5 хвилин, потім промийте теплою проточною водою. Після миття посуду промивайте раковину оцтовим розчином хоча б двічі на тиждень.

Кухонна плита. Посипайте сіллю свіжі плями на плиті, щоб не допустити неприємного запаху відразу після приготування їжі. Потім видалити такі плями вам буде значно легше.

Освіжувач повітря. У пляшечці з розпилювачем змішайте суміш рослинних екстрактів, ефірних олій та води. Добре перемішайте і розпорошуйте при необхідності.

Можна змішати ефірні олії та сушені трави в невеликій ємності та поставити в затишний куточок без кришки – приємний аромат триматиметься кілька тижнів.