Как быстро избавиться от неприятных запахов на кухне: эти средства стоят копейки

Неприятный запах на кухне - явление очень частое. Во время приготовления блюд могут случиться разные неприятности - подгорел лук, сбежало молоко, чистили свежую рыбу, не успели вовремя вынести мусорное ведро. А в жару такие запахи начинают просто сводить с ума.

Спасительная смесь. В кастрюлю налейте 3 ст. ложки обычного уксуса и 1 стакан воды. Перемешайте, поставьте на огонь и доведите до кипения. Потом позвольте смеси покипеть 3-5 минут и не закрывайте кастрюлю крышкой. У уксуса кислый запах, который помогает нейтрализовать неприятные ароматы.

Мусорное ведро. Забыли утром забрать пакет с мусором, а вечером - дышать в помещении просто невозможно. Удалите пакет с мусором или выбросьте отходы, а ведро тщательно помойте с моющим средством и протрите бумажным полотенцем или салфеткой. Дайте высохнуть.

На дно положите несколько ватных дисков и обрызгайте их эфирным маслом или освежителем для воздуха. Сверху поставьте пакет. Ватные диски стоит менять 1-2 раза в неделю, а ведро летом тщательно мойте хотя бы раз в 7-10 дней и от неприятного запаха вы избавитесь навсегда. Для приятного запаха можно кинуть в ведро лимонную шкурку.

Холодильник. Раз в 7-10 дней проводите в холодильнике и морозилке ревизию, протирайте полочки тряпочкой, смоченной в растворе уксуса и воды, или растворе уксуса, соды и воды. Удалите все остатки пищи. Мыльные разводы протрите губкой, а все ящики помойте тщательно в теплой воде.

Для холодильника можно сделать специальный освежитель своими руками. Возьмите небольшую емкость (глубокую крышку, пластмассовую коробочку), насыпьте туда соду слоем в 0,5 см. Накройте полиэтиленовой пленкой и сделайте зубочисткой отверстия, чтобы мог циркулировать воздух. Поставьте освежитель вглубь холодильника - он защитит от неприятных запахов на 2-3 месяца.

Раковина. Чтобы избавиться от неприятного запаха в кухонной раковине, промойте ее уксусным раствором (1 ст. ложка на стакан воды). Потом промойте резиновую прокладку - именно там собираются все бактерии и мусор. А потом засыпьте 100-150 г пищевой соды в канализационную трубу. Оставьте на 5 минут, потом промойте теплой проточной водой. После мытья посуды промывайте раковину уксусным раствором хотя бы 2 раза в неделю.

Кухонная плита. Посыпайте солью свежие пятна на плите, чтобы не допустить появления неприятного запаха сразу после приготовления пищи. Потом удалить такие пятна вам будет значительно легче.

Освежитель воздуха. В бутылочке с распылителем смешайте смесь растительных экстрактов, эфирных масел и воды. Хорошо перемешайте и распыляйте по мере необходимости.

Можно смешать эфирные масла и сушеные травы в небольшой емкости и поставить в укромный уголок без крышки - приятный аромат будет держаться несколько недель.