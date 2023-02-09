Як швидко позбутись слідів від скотчу на вікні: 6 способів, що не пошкоджують скло

Ножем і содовим розчином

Акуратно зніміть стрічку, а тоді скористайтесь тупим ножем для масла, щоб видалити якомога більше клею, що залишився на поверхні. Працюйте ножем дуже обережно, щоб не подряпати скло.

На сліди від скотчу нанесіть содовий розчин і потріть це місце м'якою тканиною або губкою. Круговими рухами тріть доти, доки залишки не зійдуть. Далі промийте скло звичайною водою.

Оливковою олією

За допомогою паперового рушника або губки нанесіть тонкий шар олії на липкі сліди від скотчу. Залиште так вікно на 15 хв. Тоді губкою протирайте скло, доки залишки клею не зникнуть. Далі очистьте мильною водою або засобом для миття скла.

Медичним спиртом

На м'яку тканину нанесіть кілька крапель медичного спирту, ацетону, нашатирного спирту чи бензину. Протріть вікна із залишками від скотчу.

Оскільки ці речовини мають сильний запах, то при роботі з ними обов’язково відкрийте вікна, аби надходило свіже повітря. Також важливо стежити, щоб рідина не потрапила на пластиковий профіль.

Канцелярською гумкою

Цей спосіб не такий швидкий, але він дуже ефективний та максимально дбайливий. Канцелярською гумкою ви точно не зможете пошкодити скло.

За допомогою пари

Скотч легко видалити зі скла, якщо попередньо його випарити. Поставте поруч із вікном чайник чи чашку з окропом. Коли скло запітніє - акуратно відклейте скотч.

Засобом для миття скла

Розбризкайте на вікно багато засобу для миття скла. Залиште його на декілька хвилин, а тоді протріть сухим паперовим рушником.

Чим не варто відчищати скло

При чищенні вікна від залишків скотчу не використовуйте металеві щітки та абразивні порошки, бо вони можуть подряпати скло.

Також не варто застосовувати ацетон та інші розчинники для видалення клею від скотчу з матового скла.

Лужні та їдкі кислотні засоби також можуть пошкодити поверхню скла. Тому перед початком чищення перевірте свій засіб на малопомітній ділянці, аби пересвідчитись, що хімія не пошкодить поверхню.