Как быстро очистить воду в домашних условиях: эти способы всегда работают

Организм человека не может жить без пищи и воды. И если без еды человек какое-то время продержаться сможет, то отсутствие воды может быть очень опасным. В условиях военных действий каждый может столкнуться с отсутствием воды или с тем, что вода была загрязнена.

Если у вас есть вода, но вы сомневаетесь в ее качестве для питья - постарайтесь ее сначала очистить. Сделать это можно разными способами.

Активированный уголь

Этот способ до сих пор применяют на разных предприятиях. Уголь удалит из воды неприятные добавки, запах и улучшит ее вкус.

Вам понадобится емкость для воды, марля или ткань и таблетки обычного активированного угля. Заверните уголь в марлю, сделайте мешочек. Налейте воду в банку или кастрюлю и поместите туда мешочек. Оставьте на несколько часов.

Серебро

Этот способ очищения воды - самый древний в истории человечества. Дело в том, что серебро обладает антибактерицидными свойствами и удаляет загрязнения.

Вам понадобится серебро - ложка, цепочка, украшения без камней, монеты. Налейте воду в емкость и погрузите туда серебро. Оставьте на несколько часов - ионы серебра очистят вашу воду, чтобы она была пригодна для питья.

Кипячение

Если есть возможность прокипятить воду - поставьте емкость на огонь и доведите до кипения. Не выключайте огонь сразу, дайте воде покипеть 10-15 минут. Потом дайте ей немного постоять и остыть - она будет пригодна для употребления.

Замораживание

Немного хлопотный способ, но рабочий. Наливаете воду в пластиковые бутылки и помещаете в морозильную камеру. Ждете, пока замерзнет половина воды - достаете и выливаете воду, которая не замерзла. Снова отправляете в морозилку на 1-2 часа. Потом ее оттаиваете.

Чистая вода замерзает сразу, а вода с грязью - в последнюю очередь. Поэтому всю грязь вы можете удалить, а чистую - оставить. Пить можно только ту, из которой получился прозрачный лед.

Отстаивание

Если вода просто мутная и не вызывает у вас доверия, то можно попробовать ее отстоять. Налейте в бутылки и поставьте на пол, оставьте на 10-12 часов.

Потом аккуратно, чтобы не поднять осадки с дна, перелейте чистую воду в другую посуду и используйте. 100-150 мл со дна - не используйте.