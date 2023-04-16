Як швидко очистити шампури та гриль: два неймовірно простих способи

Спосіб 1

Помити приладдя для пікніка можна теплою водою з використанням звичайних домашніх засобів або того, що є на кожній кухні. Для нього потрібно занурити їх у теплу воду, додати миючий засіб, а потім ретельно протерти губкою всі поверхні, щоб видалити бруд.

Якщо бруд в'ївся, можна залишити в гарячій воді з миючим засобом на 10-15 хвилин, а потім розпочинати миття.

Також допомагає очистити оцет – змішайте його в пропорції 1:1 та нанесіть на поверхню. Залишіть на кілька хвилин, а потім за допомогою мочалки або скребка видаліть кіптяву і жир, що відстав. Потім сполосніть водою.

Якщо бруд сильно в'ївся та засох, то до оцту можна додати ще соду. Найкращий спосіб - складіть шампури та решітку у великий пакет. Залийте сумішшю зі склянки оцту і такої ж кількості соди. Щільно зав'яжіть пакет, щоб не потрапляло всередину повітря і залиште на ніч. Вранці протріть і сполосніть водою.

З такою ж метою можна використати звичайну "Кока-колу". Залийте в пакеті або великій ємності шампури та решітку, залиште на пів години, а потім пройдіться щіткою та сполосніть.

Спосіб 2

Використовуйте для видалення кіптяви та жиру багаття - покладіть у нього шампури та ґрати. Тримайте на вогні це приладдя до тих пір, поки залишки їжі не перетворяться на вугілля. Дайте охолонути та видаліть залишки скребком або щіткою. Потім сполосніть.

А на природі очищати ці предмети можна за допомогою звичайної цибулини. Візьміть із собою заздалегідь кілька великих цибулин. Після використання шампурів або решітки, наколіть половинку цибулини на вилку і пройдіться зрізом по тих місцях, які забруднені.

Кіптява, сажа і жир швидко відійдуть і вам не знадобиться використовувати миючі засоби або воду. Однак варто пам'ятати, що цей спосіб годиться тільки для свіжого забруднення, яке не встигло охолонути та засохнути.