Как быстро очистить шампура и гриль: два невероятно простых способа

Способ 1

Помыть принадлежности для пикника можно теплой водой с использованием обычных домашних средств или того, что есть на каждой кухне. Для его нужно погрузить их в теплую воду, добавить моющее средство, а потом губкой тщательно протереть все поверхности, чтобы удалить грязь.

Если грязь въелась, можно оставить в горячей воде с моющим средством на 10-15 минут, а только потом приступать к мытью.

Также помогает очистить уксус - смешайте его в пропорции 1:1 и нанесите на поверхность. Оставьте на несколько минут, а потом с помощью мочалки или скребка удалите копоть и отставший жир. Потом сполосните водой.

Если грязь сильно въелась и засохла, то к уксусу можно добавить еще соду. Самый лучший способ - сложите шампура и решетку в большой пакет. Залейте смесью из стакана уксуса и такого же количества соды. Плотно завяжите пакет, чтобы внутрь не попадал воздух и оставьте на ночь. Утром протрите и сполосните водой.

С такой же целью можно использовать обычную "Кока-колу". Залейте в пакете или большой емкости шампура и решетку, оставьте на полчаса, а потом пройдитесь щеткой и сполосните.

Способ 2

Используйте для удаления копоти и жира костер - положите в него шампура и решетку. Держите на огне эти принадлежности до тех пор, пока остатки еды не превратятся в угольки. Дайте остыть и удалите остатки скребком или жесткой щеткой. Потом сполосните.

А на природе очищать эти предметы можно с помощью обычной луковицы. Возьмите с собой заранее несколько крупных луковиц. После использования шампуров или решетки, наколите половинку луковицы на вилку и пройдитесь срезом по тем местам, которые загрязнены.

Копоть, сажа и жир быстро отойдут и вам не понадобится использовать моющие средства или воду. Однако стоит помнить, что этот способ годится только для свежего загрязнения, которое не успело остыть и засохнуть.