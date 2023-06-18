Быстро наводим порядок в шкафу с одеждой и избавляемся от ненужного: 9 простых шагов

Шкафы с одеждой очень быстро превращаются в склады вещей, которые мы не носим и скорее всего использовать уже не будем. Из-за этого найти необходимую одежду становится трудно, мы не помним, что у нас есть на каждый сезон и хочется избавиться от лишнего хлама.

Какие 9 простых шагов помогут вам быстро навести порядок в шкафу и избавиться от ненужных вещей - читайте ниже.

Одежда по сезонам

Четко разделите всю одежду по сезонам. Отложите зимнюю, летнюю и демисезонную, которую используете весной и осенью. Если ваш шкаф позволяет - сделайте три отдельные секции, чтобы у вас зимние свитера не были вперемешку с футболками.

А есть и другой лайфхак: зимние вещи на лето стираем, складываем и убираем на антресоль. Осенью - меняем, и на антресоль убираем летнюю одежду, а зимнюю снова складываем на нижнюю полку.

Одежда по категориям

Разделите одежду по категориям. Все футболки - в одну стопку, майки - в другую, юбки - отдельно, штаны - отдельно. Это поможет организовать гардероб и быстро найти нужную вещь.

А самое важное - вы будете четко понимать, что вам не нужна 156 юбка или майка, а значит вы не станете тратить на эти вещи деньги.

Правило одного года

Некоторые специалисты по оптимизации рекомендуют правило одного года (или 6 месяцев), чтобы избавиться от лишних вещей. Отложите в сторону всю одежду, которую вы за последние 12 месяцев ни разу не надели.

Тут есть важный нюанс. Если вы были в отъезде, у вас сменился гардероб временно (из-за болезни, беременности, вы сильно похудели или поправились, обстоятельства не позволяли носить некоторые вещи и так далее) - то тщательно переберите такую одежду. Возможно, в следующем сезоне она снова станет для вас актуальной.

Правило одного года (или 6 месяцев) не касается вечерних платьев, костюмов и другой одежды для различных мероприятий.

Забудьте о своих прежних размерах

У каждого человека в шкафу есть стопка одежды на случай "если похудею" или "если поправлюсь". Если речь идет о джинсах или штанах, или другой повседневной одежды - просто купите нужного размера, а от старой избавьтесь.

Красивое летнее платье может стать стимулом сбросить несколько лишних кг, но если ваш вес или параметры изменились в силу возрастных причин, то нет смысла держать в шкафу джинсы со школьного выпуска, которым уже 15 лет. Лучше освободить место под что-то более актуальное и по размеру.

Начинайте с малого

Если вы не знаете, с чего начать или вам страшно за один день разобрать весь шкаф, то начните с одной полки в шкафу. На следующий день разберите еще одну полку.

Такая система вас не вымотает и не перегрузит, а через несколько дней весь шкаф будет разобран.

Используйте коробки и ящики

Для порядка в шкафу с одеждой можно использовать ящики и коробки. В них можно складывать вещи, которые вы используете редко.

Также стоит разложить по ящикам белье, колготки, носки. Можно поставить отдельный ящик для спортивной одежды, одежды для пляжа и так далее. На каждую коробку можно наклеить картинку или табличку.

Используйте вешалки

Для вещей, которые не стоит складывать в шкаф, используйте вешалки. Это касается не только верхней одежды, пиджаков или костюмов. Повесьте на "плечики" блузки, платья, рубашки, брюки, сарафаны.

Так вы не только сохраните форму вещам и избежите их помятости, но и освободите место в шкафу.

Избавьтесь от лишнего

У вас образовалась куча или несколько пакетов с одеждой, которая вам не нужна и встает вопрос - что с ней делать?

Можно устроить распродажу - например, типа гаражного сейла. Или сделать фото и выставить на продажу на специализированных сайтах или в социальных сетях.

Все вещи в хорошем состоянии можно отдать волонтерам - для нуждающихся. Тут важно, чтобы вещи были целые, без пятен и выстиранные. Рассортируйте, сложите в коробки и отвезите в пункт приема.

Не заполняйте шкаф под завязку

Постарайтесь не загружать свой шкаф по самую завязку, всегда оставляйте место для новых вещей, ведь вы каждый сезон стараетесь обновлять гардероб.

Возьмите в привычку делать ревизию в шкафу раз в сезон, перед наступлением следующего. Так вам будет легче определить, какие вещи вам уже точно не нужны.