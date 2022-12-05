Як швидко допомогти при опіках: медики дали чіткий алгоритм дій

Які бувають опіки

Усі опіки діляться на три ступені - за першої зазвичай досить надати першу допомогу, за інших - потрібна кваліфікована медична допомога.

Опік 1 ступеня - почервоніння, набряк шкіри, біль різної інтенсивності

Опік 2 ступені – поява пухирів, наповнених прозорою жовтуватого кольору рідиною

Опік 3 ступені - товстостінні пухирі, наповнені вмістом червоно-багряного кольору, рана білого або сірого кольору, або темний щільний сухий некротичний струп, в якому може просвічуватися малюнок капілярної сітки. Біль цього ступеня НЕ характерна.

Медики рекомендують негайно дзвонити на гарячу лінію "101", якщо загальна ділянка опіків у дорослого становить 10% від площі тіла, у дитини - 5%. Визначити площу можна дуже просто – за 1% визначається розмір долоні потерпілого.

Як надати першу допомогу при опіках

1. Зніміть гарячий або обгорілий одяг

2. Зніміть речі, які знаходяться поблизу ділянки опіку. Але НЕ знімайте речі, які прилипли до пошкодженої ділянки.

3. Дайте потерпілому випити води.

4. Обробіть рану холодною водою (охолодження ефективно 5-10 хвилин)

5. Якщо маєте протиопікову пов'язку - накладіть. Якщо ні – прикрийте рану стерильною пов'язкою з марлі/бинта, але не бинтуйте туго.

6. Дайте знеболюючий препарат.

Пам'ятайте, що оптимальна поза для людини з опіком обличчя чи очей – сидяча.

Що робити категорично не можна

Не використовуйте для охолодження лід

Не використовуйте препарати з декспантенолом, олію, сік алое, борошно, продукти тваринного походження і так далі

Не використовуйте будь-які мазі/гелі до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги

Не проколюйте пухирі у разі їх появи. Якщо бульбашки самі розірвалися – накладіть чисту, стерильну пов'язку.

Не використовуйте препарати, які містять спирт. Інакше опік може посилитись.

Медики відзначають, що опіки 1-2 ступені гояться самостійно при адекватному лікуванні. Опіки 3 ступені зазвичай потребують хірургічного втручання.