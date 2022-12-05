Как быстро помочь при ожогах: медики дали четкий алгоритм действий

Получить ожог можно в любом месте и в любое время. В условиях отключения света и использования свечей, различных нагревательных приборов - риск получения ожогов вырастает в разы.
В Министерстве охраны здоровья рассказали, какие бывают ожоги и каким должен быть алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации.
Все ожоги делятся на три степени - при первой обычно достаточно оказать первую помощь, при остальных - нужна квалифицированная медицинская помощь.
Ожог 1 степени - покраснение, отек кожи, боль разной интенсивности
Ожог 2 степени - появление волдырей, наполненных прозрачной желтоватого цвета жидкостью
Ожог 3 степени - толстостенные волдыри, наполненные содержанием красно-багряного цвета, рана белого или серого цвета, или темный плотный сухой некротический струп, в котором может просвечиваться рисунок капиллярной сетки. Боль для этой степени НЕ характерна.
Медики рекомендуют немедленно звонить на горячую линию "101", если общий участок ожогов у взрослого составляет 10% площади тела, у ребенка - 5%. Определить площадь можно очень просто - за 1% определяется размер ладони пострадавшего.
1. Снимите горячую или обгоревшую одежду
2. Снимите вещи, которые находятся непосредственно поблизости участка ожога. Но НЕ снимайте вещи, которые прилипли к поврежденному участку.
3. Дайте пострадавшему выпить воды.
4. Обработайте рану прохладной водой (охлаждение эффективно 5-10 минут)
5. Если имеете противожоговую повязку - наложите. Если нет - прикройте рану стерильной повязкой из марли/бинта, но не бинтуйте туго.
6. Дайте обезболивающий препарат.
Помните, что оптимальная поза для человека с ожогом лица или глаз - сидячая.
Медики отмечают, что ожоги 1-2 степени заживают самостоятельно при адекватном лечении. Ожоги 3 степени обычно требуют хирургического вмешательства.
Кстати, ранее мы писали о том, как подготовиться к длительному отключению света.
А еще рассказывали о том, какие первые симптомы цистита, с которыми нужно немедленно к врачу.