Як схуднути за допомогою кави: лікарі розкрили 4 секрети напою

Вчені наголошують, що кава здатна допомогти людині скинути зайву вагу. Але щоб отримати бажаний результат, слід дотримуватись певних правил прийому цього енергетичного напою.

Як кава може допомогти схуднути

"Я часто бачу, як клієнти, яким важко дотримуватись дієти, п'ють каву о 15:00, щоб замінити прийом їжі, пропустити обід та не набрати калорій, оскільки напій тимчасово пригнічує апетит", - каже лікар Лаура Бурак.

Вона наголошує, що коли людина голодна, їй потрібно поїсти, а не втамовувати голод кавою. Цим напоєм не можна замінювати навіть перекуси.

"Кава може стати чудовим доповненням до поточних кроків, які людина робить, аби прийти у форму. Варто дотримуватись наступних порад щоранку, щоб швидше схуднути", - додає Бурак.

Кава може допомогти відчути ситість

Щоденна звичка вживати каву може сприяти відчуттю ситості. Це може допомогти уникнути переїдання або нездорових перекусів.

"Це також рідина, яка, як і вода, допомагає підтримувати відчуття ситості, а тому може допомогти вам з’їсти більш відповідну кількість їжі, якщо ви прагнете схуднути", - пояснює Бурак.

Дає заряд енергії і запускає метаболізм

У каві міститься кофеїн, який може збільшити енергію та прискорити метаболізм.

"Кава додає енергії та мотивації, а також є частиною заспокійливого ранкового ритуалу. Однак, не забудьте також зосередитися на якісному сні, а не постійно використовуйте каву для отримання штучної енергії", - радить лікар.

Чорна кава - низькокалорійний напій

Бурак наголошує, що одна чашка чорної кави містить менш як 5 калорій. Тож звичайна чашка гарячого напою без добавок містить нуль цукру й практично не містить калорій, що робить каву ідеальним напоєм для тих, хто хоче схуднути.

Стережіться "додаткових продуктів" у каві

Лате та ароматизована кава можуть серйозно зашкодити процесу схуднення. Багато людей мають погану звичку заправляти каву сиропами та збитими вершками, перетворюючи їх на цілковиту "цукрову бомбу".

"Незалежно від того, хочете ви втратити вагу чи ні, стережіться додаткових добавок, які ви можете додавати до своєї кави. Вони вносять значну кількість непотрібних калорій, цукру та насичених жирів у ваш раціон", - пояснює Бурак.

Радить пити кілька чашок кави на день, але так, щоб вона не викликала у вас нервозність, не сприяла тривожності та не вплинула на нічний сон.

"Пам’ятайте, що кава - це не вода і вона не сприяє підтриманню належної гідратації. Тому обов’язково пийте достатню кількість води", - радить Барак.