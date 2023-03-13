Как похудеть с помощью кофе: врачи раскрыли 4 секрета напитка

Ученые отмечают, что кофе способен помочь человеку сбросить лишний вес. Но чтобы получить желаемый результат, следует соблюдать определенные правила приема этого энергетического напитка.

Как кофе может помочь похудеть

"Я часто вижу, как клиенты, которым тяжело соблюдать диету, пьют кофе в 15:00, чтобы заменить прием пищи, пропустить обед и не набрать калорий, поскольку напиток временно подавляет аппетит", - говорит врач Лаура Бурак.

Она отмечает, что когда человек голоден, ему нужно поесть, а не утолять голод кофе. Этим напитком нельзя заменять даже перекусы.

"Кофе может стать отличным дополнением к текущим шагам, которые человек делает, чтобы прийти в форму. Важно придерживаться следующих советов каждое утро, чтобы быстрее похудеть", - добавляет Бурак.

Кофе может помочь почувствовать сытость

Ежедневная привычка употреблять кофе может способствовать ощущению сытости. Это может помочь избежать переедания или нездоровых перекусов.

"Это также жидкость, которая, как и вода, помогает поддерживать чувство сытости, а потому может помочь вам съесть более подходящее количество пищи, если вы хотите похудеть", - объясняет Бурак.

Дает заряд энергии и запускает метаболизм

Кофе содержит кофеин, который может увеличить энергию и ускорить метаболизм.

"Кофе добавляет энергии и мотивации, а также является частью успокаивающего утреннего ритуала. Однако не забудьте также сосредоточиться на качественном сне, а не постоянно используйте кофе для получения искусственной энергии", - советует врач.

Черный кофе - низкокалорийный напиток

Бурак отмечает, что одна чашка черного кофе содержит менее 5 калорий. Так что обычная чашка горячего напитка без добавок содержит ноль сахара и практически не содержит калорий, что делает его идеальным напитком для тех, кто хочет похудеть.

Остерегайтесь "дополнительных продуктов" в кофе

Латте и ароматизированный кофе могут серьезно повредить процессу похудения. Многие люди имеют плохую привычку заправлять кофе сиропами и взбитыми сливками, превращая их в полную "сахарную бомбу".

"Независимо от того, хотите вы потерять вес или нет, остерегайтесь дополнительных добавок, которые вы можете добавлять в свой кофе. Они вносят значительное количество ненужных калорий, сахара и насыщенных жиров в ваш рацион", - объясняет Бурак.

Советует пить несколько чашек кофе в день, но так, чтобы он не вызывал у вас нервозность, не способствовал тревожности и не повлиял на ночной сон.

"Помните, что кофе - это не вода и он не способствует поддержанию должной гидратации. Поэтому еще обязательно пейте достаточное количество воды", - советует Барак.