Як штучний інтелект впливає на модну індустрію

Штучний інтелект швидко проникає в усі сфери нашого життя, і модна індустрія не є винятком. ШІ вже був залучений у багатьох цікавих та новшеських відкриттях у фешн індустрії.

І звісно й зараз він продовжує створювати цікаві проекти для сучасної моди, але чи завжди це допомагає дизайнерам, стилістам і брендам - питання риторичне.

Проте впевнено можна сказати, що його вплив є сильним, адже нині з'являються такі речі, про які ніхто з професійних творців одягу й подумати не міг, лише якщо гіпотетично. Адже те, що робить штучний інтелект поки недосяжно для людини.

Як штучний інтелект впливає на моду (фото: Freepik)

Прогнозування модних тенденцій від Андре Тана

Мас-маркет. Zara, H&M та вся група Inditex вже давно використовує ШІ для прогнозування попиту на одяг. Це дозволяє компаніям швидше реагувати на зміни в трендах і уникати виробництва надлишкового одягу. ZARA вже звільнила 500 дизайнерів. Уявіть собі, що ж далі..

Персоналізований одяг. Компанія Google представила модель ШІ під назвою "DeepFashion", яка може створювати нові дизайни одягу на основі аналізу реальних фотографій людей. Ця модель може використовуватися для створення індивідуальних образів для кожного клієнта.

Екологічний одяг. Компанії Levi's, Tommy Hilfiger та багато інших використовують ШІ для розробки нових методів виробництва джинсів, які потребують менше води та енергії.

"Це лише кілька прикладів використання ШІ в фешн. штучний інтелект продовжує розвиватися, і ми, ймовірно, побачимо ще більше інновацій у цій галузі, яка постійно розвивається", - підсумовує модельєр.