Как искусственный интеллект влияет на модную индустрию

Искусственный интеллект быстро проникает во все сферы нашей жизни, и модная индустрия не исключение. ИИ уже был привлечен ко многим интересным и новейшим открытиях в фэшн индустрии.

И, конечно, сейчас он продолжает создавать интересные проекты для современной моды, но всегда ли это помогает дизайнерам, стилистам и брендам - вопрос риторический.

Однако уверенно можно сказать, что его влияние сильное, ведь сейчас появляются такие вещи, о которых никто из профессиональных создателей одежды и подумать не мог, только если гипотетически. Ведь то, что делает искусственный интеллект, пока недостижимо для человека.

Как искусственный интеллект влияет на моду (фото: Freepik)

Прогнозирование модных тенденций от Андре Тана

Масс-маркет. Zara, H&M и вся группа Inditex уже давно использует ИИ для прогнозирования спроса на одежду. Это позволяет компаниям быстрее реагировать на изменения в трендах и избегать производства избыточной одежды. ZARA уже уволила 500 дизайнеров. Представьте себе, что же дальше.

Персонализированная одежда. Google представила модель ИИ под названием "DeepFashion", которая может создавать новые дизайны одежды на основе анализа реальных фотографий людей. Эта модель может быть использована для создания индивидуальных образов для каждого клиента.

Экологическая одежда. Компании Levi's, Tommy Hilfiger и многие другие используют ИИ для разработки новых методов производства джинсов, требующих меньше воды и энергии.

"Это лишь несколько примеров использования ИИ в фэшн. искусственный интеллект продолжает развиваться, и мы, вероятно, увидим еще больше инноваций в постоянно развивающейся отрасли", - подытоживает модельер.